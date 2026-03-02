السيلية القطري يعلن ضم مايكل أنطونيو

الإثنين، 02 مارس 2026 - 19:40

كتب : FilGoal

مايكل أنطونيو - وست هام × زغرب

أعلن نادي السيلية القطري ضم الجاميكي مايكل أنطونيو مهاجم وست هام يونايتد السابق في صفقة انتقال حر.

وسيلعب أنطونيو صاحب الـ 35 عاما، مع السيلية 6 مباريات فقط هذا الموسم في الدوري القطري الذي ينتهي موسمه الجاري في 28 أبريل المقبل.

يذكر أن الدوري القطري متوقف حاليا بسبب الظروف الراهنة في منطقة الشرق الأوسط.

وأفاد النادي عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي: "هداف وست هام سيلاوي.. مرحبا مايكل أنطونيو".

Image

وستكون مشاركة أنطونيو هي الأولى منذ تعرضه لحادث سيارة مروع في ديسمبر 2024.

وكانت التقارير تشير إلى أن الحادث سيبعده عن الملاعب لمدة تصل إلى عام.

وبعد تعرض اللاعب للحادث أفاد نادي وست هام يونايتد في بيان: "يؤكد النادي مايكل أنطونيو خضع لعملية جراحية لعلاج كسر في أحد أطرافه السفلية بعد تعرضه لحادث سير".

Image

وخلال فترة ابتعاده عن الملاعب تدريب أنطونيو مع فريق وست هام للشباب تحت 21 عاما، وبرينتفورد وليستر سيتي.

ووفقا لـ ذا صن، كان أنطونيو قريبا من الانضمام إلى ليستر سيتي لولا تعرضه لإصابة في أوتار الركبة خلال فترة تدريبه معهم.

كما كان قريبا من الانضمام إلى نادي تشارلتون أحد أندية دوري الدرجة الأولى، قبل إتمام اتفاقه مع السيلية.

وشارك أنطونيو خلال تلك الفترة كبديل 3 مرات مع منتخب جامايكا في الكأس الذهبية.

ويحتل نادي السيلية المركز التاسع في الدوري القطري، متقدما بفارق 4 نقاط فقط عن منطقة الهبوط.

وانضم المهاجم الجامايكي خلال الموسم الحالي كمحلل رياضي مع شبكة TNT Sports.

