الكشف عن ملعب افتتاح ونهائي كأس آسيا 2027 بالسعودية

مع تبقّي 10 أشهر على انطلاق بطولة كأس أمم آسيا 2027، أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم واللجنة المحلية المنظمة يوم الاثنين برنامج مباريات كأس آسيا بالسعودية.

ومن المقرر أن تُقام البطولة خلال الفترة من 7 يناير إلى 5 فبراير 2027 في 3 مدن هي الرياض وجدة والخُبر.

حيث يحتضن ستاد مدينة الملك فهد الرياضية في العاصمة الرياض مباراتي الافتتاح والنهائي المرتقب، حسب الاتحاد الآسيوي عبر موقعه.

ويُعد الملعب الذي يتسع لـ72 ألف متفرج في الرياض الأكبر بين الملاعب الثمانية، إذ سيستضيف أيضاً 4 مباريات أخرى في دور المجموعات، بما في ذلك المباراة الثانية للمنتخب السعودي يوم 12 يناير.

إضافة إلى مباراة دور الـ16 يوم 24 يناير، ومباراة في الدور ربع النهائي يوم 29 يناير، قبل احتضان النهائي المرتقب بعد أسبوع.

في المقابل، يستضيف ستاد جامعة الملك سعود، الذي يتسع لـ26 ألف متفرج، 5 مباريات في دور المجموعات إلى جانب مباراة في دور الـ16 يوم 25 يناير.

بينما يحتضن ستاد المملكة آرينا، الذي تبلغ سعته 26 ألف متفرج أيضاً، 4 مباريات في دور المجموعات، ومباراة في دور الـ16 يوم 22 يناير، وأخرى في الدور ربع النهائي يوم 28 يناير.

وتستكمل مباريات الرياض على ستاد جامعة الإمام محمد بن سعود، الذي يتسع لـ25 ألف متفرج، حيث يستضيف 5 مباريات في دور المجموعات ومباراة في دور الـ16 يوم 23 يناير.

في حين يحتضن ملعب نادي الشباب، الذي تبلغ سعته 13 ألف متفرج، 4 مباريات في دور المجموعات ومباراة في دور الـ16 يوم 22 يناير.

وفي جدة، يستضيف ستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية، الذي يتسع لـ60 ألف متفرج ويُعد ثاني أكبر ملاعب البطولة، 5 مباريات في دور المجموعات، إلى جانب مباراة واحدة في دور الـ16 يوم 25 يناير، ومباراة في الدور ربع النهائي يوم 28 يناير، وأخرى في الدور قبل النهائي يوم 2 فبراير.

كما سيحتضن ستاد مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية، الذي يتسع لـ26 ألف متفرج، 4 مباريات في دور المجموعات ومباراة في دور الـ16 يوم 24 يناير.

وأخيراً، يستضيف الملعب في الخبر، وهو الملعب الجديد المتطور الذي يتسع لـ45 ألف متفرج ويقترب من الاكتمال، مباريات في جميع أدوار البطولة باستثناء النهائي، بواقع 4 مباريات في دور المجموعات، ومباراة في دور الـ16 يوم 23 يناير، ومباراة في الدور ربع النهائي يوم 29 يناير، إضافة إلى استضافة أولى مباراتي الدور قبل النهائي يوم 1 فبراير.

وسيتم تأكيد مواجهات المباريات ومواعيد انطلاقها عقب سحب القرعة النهائية لكأس آسيا السعودية 2027، والمقرر إقامتها مساء 11 أبريل 2026 في الرياض.

ولا تزال هناك أربعة مقاعد متبقية في البطولة، سيتم حسمها عقب الجولة الأخيرة من التصفيات – الدور النهائي – يوم 31 مارس.