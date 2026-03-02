خدمة في الجول - طرح تذاكر الجولة 21 من الدوري المصري
الإثنين، 02 مارس 2026 - 18:56
كتب : FilGoal
أعلنت شركة تذكرتي فتح باب حجز تذاكر مباريات الجولة الـ 21 من الدوري المصري الممتاز.
وتبدأ الجولة يوم الخميس 5 مارس وتنتهي يوم السبت 7 مارس.
وجاء تذاكر المباريات المتاحة للبيع
الخميس 5 مارس
المقاولون العرب × الأهلي.. 9:30 مساء - استاد المقاولون العرب
سيراميكا كليوباترا × البنك الأهلي.. 9:30 مساء - استاد هيئة قناة السويس
الجمعة 6 مارس
الزمالك × الاتحاد السكندري.. 9:30 مساء - استاد القاهرة
المصري × الإسماعيلي.. 9:30 مساء - استاد برج العرب
الجونة × وادي دجلة.. 9:30 مساء - استاد خالد بشارة
السبت 7 مارس
سموحة × مودرن سبورت.. 9:30 مساء - استاد برج العرب
عزل المحلة × فاركو.. 9:30 مساء - استاد عزل المحلة
كهرباء الإسماعيلية × إنبي.. 9:30 مساء - استاد الإسماعيلية
احجز التذاكر من هنا
خبر في الجول - خصومات مالية على اللاعبين وخاصة بنشرقي.. قرارات الأهلي بعد التعادل مع زد علي معلول يتحدث عن فترته في الأهلي وعلاقته بالجماهير وهل ندم على عدم الاحتراف بأوروبا "نظام قيد إلكتروني وبناء قاعدة بيانات".. اتحاد الكرة يكشف خطته لعام 2026 فارق الأهداف أم المواجهات المباشرة.. ماذا تقول اللائحة عند تساوي النقاط بالدوري مواعيد مباريات الإثنين 2 مارس 2026.. الاتحاد ضد المحلة وريال مدريد أمام خيتافي محمد صبحي يغيب عن مواجهة الاتحاد السكندري بسبب الإيقاف الدوري المصري – السباق يشتعل.. تعرف على المواجهات المتبقية لرباعي القمة "جريمة مكتملة الأركان".. المصري يحتج على حكم مباراته ضد إنبي
