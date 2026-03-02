خدمة في الجول - طرح تذاكر الجولة 21 من الدوري المصري

الإثنين، 02 مارس 2026 - 18:56

كتب : FilGoal

درع الدوري المصري

أعلنت شركة تذكرتي فتح باب حجز تذاكر مباريات الجولة الـ 21 من الدوري المصري الممتاز.

وتبدأ الجولة يوم الخميس 5 مارس وتنتهي يوم السبت 7 مارس.

وجاء تذاكر المباريات المتاحة للبيع

الخميس 5 مارس

المقاولون العرب × الأهلي.. 9:30 مساء - استاد المقاولون العرب

سيراميكا كليوباترا × البنك الأهلي.. 9:30 مساء - استاد هيئة قناة السويس

الجمعة 6 مارس

الزمالك × الاتحاد السكندري.. 9:30 مساء - استاد القاهرة

المصري × الإسماعيلي.. 9:30 مساء - استاد برج العرب

الجونة × وادي دجلة.. 9:30 مساء - استاد خالد بشارة

السبت 7 مارس

سموحة × مودرن سبورت.. 9:30 مساء - استاد برج العرب

عزل المحلة × فاركو.. 9:30 مساء - استاد عزل المحلة

كهرباء الإسماعيلية × إنبي.. 9:30 مساء - استاد الإسماعيلية

احجز التذاكر من هنا

الدوري المصري
