خبر في الجول - خصومات مالية على اللاعبين وخاصة بنشرقي.. قرارات الأهلي بعد التعادل مع زد

الإثنين، 02 مارس 2026 - 17:47

كتب : FilGoal

الأهلي - زد

قرر الجهاز الفني للأهلي خصم جزء من الراتب الشهري للاعبين بسبب التعادل مع زد، وذلك تطبيقا للائحة العقوبات على اللاعبين، حسبما علم FilGoal.com.

وتعادل الأهلي مع زد في الجولة 20 من الدوري المصري، وفقد نقطتين هامتين في صراع قمة المسابقة.

وعلم FilGoal.com أن أشرف بنشرقي جناح الفريق تعرض لغرامة مالية خاصة بسبب الانفعال عقب تبديله أمام زد.

الدولي المغربي أكد للجهاز الفني أنه كان منزعجا من عدم التوفيق بالمباراة وليس بسبب الاستبدال.

وفرض زد التعادل لأول مرة على الأهلي في الجولة 20 من الدوري المصري في لقاء أقيم على استاد القاهرة بنتيجة 1-1.

وتعادل زد مع الأهلي لاول مرة بعد 5 انتصارات سابقة لأهلي ضد زد.

التعادل أبقى الأهلي ثالثا برصيد 37 نقطة فيما ظل زد في المركز السابع برصيد 26 نقطة.

وابتعد الأهلي عن الزمالك صاحب الصدارة بفارق 3 نقاط، بعدما نجح الأخير في الفوز على بيراميدز الوصيف في قمة الجولة.

