قائمة ريال مدريد - عودة رودريجو وهاوسن أمام خيتافي.. واستبعاد كامافينجا ومبابي

أعلن ألفارو أربيلوا مدرب ريال مدريد قائمة فريقه التي ستلعب ضد خيتافي مساء الاثنين.

ويلتقي ريال مدريد مع خيتافي على ملعب سانتياجو برنابيو ضمن الجولة 26 من الدوري الإسباني.

وعاد رودريجو ودين هاوسن إلى القائمة، بعدما غاب البرازيلي عن عدة مباريات، مثل الإسباني.

وشهدت القائمة استبعاد إدواردو كامافينجا، إلى جانب كيليان مبابي بسبب الإصابة.

وذكرت إذاعة كوبي أن كامافينجا سيغيب عن مباراة خيتافي بسبب مشكلة في الأسنان.

ولا يتواجد أيضا جود بيلينجهام وإيدير ميليتاو وداني سيبايوس وراؤول أسينسيو بسبب إصابة مختلفة.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحراس: تيبو كورتوا - أندري لونين - سيرجيو ماستري.

الدفاع: داني كارباخال - دافيد ألابا - ترينت ألكسندر أرنولد - ألفارو كاريراس - فران جارسيا - أنطونيو روديجير - فيرلان ميندي - دين هاوسن.

الوسط: فيديريكو فالفيردي - أوريلين تشواميني - أردا جولر - ساستيرو - مانويل أنخيل - بالاسيوس - تياجو بيتارش.

الهجوم: فينيسيوس جونيور - رودريجو - جونزالو جارسيا - براهيم دياز - فرانكو ماستانتونو.