مهلة لرباعي الدوري السعودي من أجل تقديمات المقترحات بعد تأجيل دوري أبطال آسيا

الإثنين، 02 مارس 2026 - 16:59

كتب : FilGoal

دوري روشن - الدوري السعودي

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم يوم الاثنين أنه عقد اجتماعاً تنسيقياً بحضور إدارتي المسابقات في الاتحاد ورابطة دوري المحترفين وممثلي الأندية السعودية المشاركة في البطولات الآسيوية، وذلك لمناقشة آخر المستجدات المتعلقة بمنافسات دوري أبطال آسيا للنخبة ودوري أبطال آسيا 2.

ذكرت جريدة الشرق الأوسط أن الاجتماع الذي أقيم عن طريق الاتصال المرئي، ضمن خطة عمل الأمانة العامة في الاتحاد السعودي لكرة القدم لضمان مواءمة مشاركة الأندية السعودية في البطولات الآسيوية مع الروزنامة المحلية.

وذلك استمراراً لنهج الاتحاد السعودي في التنسيق مع الأندية والاستماع إلى آرائهم بما يسهم في الوصول إلى أفضل الحلول التنظيمية التي تخدم مصلحة الكرة السعودية وممثليها قارياً.

أخبار متعلقة:
الرياضية: مدافع الهلال قد يلحق بمواجهة النجمة الرياضية: اتحاد جدة يستعيد ثنائي الفريق قبل مواجهة الأهلي دوري المحترفين - أبو جريشة مديرا فنيا لـ بلدية المحلة.. وناصر النني مدرب علي معلول يتحدث عن فترته في الأهلي وعلاقته بالجماهير وهل ندم على عدم الاحتراف بأوروبا

الاتحاد السعودي يجتمع مع الهلال والنصر وأهلي واتحاد جدة لبحث أزمة تأجيل المباريات

واستعرض المجتمعون بيان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بشأن تأجيل مباريات دور الـ16 من البطولتين، إضافة إلى مناقشة ما تبقى من أجندة الأندية المشاركة آسيوياً ومحلياً، ومدى تأثير التعديلات المحتملة على جدول المنافسات المحلية والقارية.

كما ناقش الاجتماع الحلول المقترحة من الاتحاد السعودي ورابطة دوري المحترفين، ومدى ملاءمتها مع الروزنامة المحلية.

وخلص الاجتماع إلى التوصل لعددٍ من الحلول المقترحة سيتم رفعها إلى الاتحاد الآسيوي.

كما تم الاتفاق على منح الأندية مهلة لدراسة الحلول المقترحة وتقديم مرئياتها، على أن يكون ظهر يوم الثلاثاء آخر موعد لتسلُّم المقترحات، وذلك لرفعها للاتحاد الآسيوي واتخاذ ما يلزم حيالها بعد التنسيق مع الأطراف ذات العلاقة.

الدوري السعودي النصر الهلال أهلي جدة اتحاد جدة
نرشح لكم
الرياضية: مدافع الهلال قد يلحق بمواجهة النجمة الرياضية: اتحاد جدة يستعيد ثنائي الفريق قبل مواجهة الأهلي الرياضية: الاتحاد السعودي يدرس إجراء تعديلات في جدول الدوري النصر يترقب نتيجة فحوصات كريستيانو رونالدو الاتحاد السعودي يجتمع مع الهلال والنصر وأهلي واتحاد جدة لبحث أزمة تأجيل المباريات جواو فيليكس: التتويج مع النصر بلقب الدوري السعودي أهم من أي ألقاب فردية الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يعلن تأجيل مباريات ثمن نهائي دوري الأبطال بمشاركة وإصابة حجازي.. نيوم يخسر من الخلود بهدفين
أخر الأخبار
خبر في الجول - خصومات مالية على اللاعبين وخاصة بنشرقي.. قرارات الأهلي بعد التعادل مع زد 15 دقيقة | الدوري المصري
قائمة ريال مدريد - عودة رودريجو وهاوسن أمام خيتافي.. واستبعاد كامافينجا ومبابي 49 دقيقة | الدوري الإسباني
مهلة لرباعي الدوري السعودي من أجل تقديمات المقترحات بعد تأجيل دوري أبطال آسيا ساعة | سعودي في الجول
ماركا: مبابي سافر إلى فرنسا للعلاج بسبب عدم رضاه عن خدمات ريال مدريد الطبية ساعة | الدوري الإسباني
الرياضية: مدافع الهلال قد يلحق بمواجهة النجمة ساعة | سعودي في الجول
أثليتك: رواتب لاعبي توتنام ستتقلص للنصف في حالة الهبوط من الدوري الإنجليزي ساعة | الدوري الإنجليزي
"صمد طويلا".. بايرن ميونيخ على أعتاب كسر رقمه التاريخي ساعة | الكرة الأوروبية
سباليتي: أعمل من أجل المركز الرابع.. ويوفنتوس يؤمن بحظوظ التأهل لدوري الأبطال ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول: كنا على علم بقرار ريبيرو.. وأبلغناه بدفع الشرط الجزائي فقط 2 في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الأهلي أمام زد 3 انتهت الدوري المصري - الأهلي (1)-(1) زد.. تعادل مثير 4 مهاجم الأهلي السابق.. لاعب مصري يقود فريقه التشيكي إلى دور الـ16 في دوري المؤتمر
/articles/524412/مهلة-لرباعي-الدوري-السعودي-من-أجل-تقديمات-المقترحات-بعد-تأجيل-دوري-أبطال-آسيا