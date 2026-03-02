مهلة لرباعي الدوري السعودي من أجل تقديمات المقترحات بعد تأجيل دوري أبطال آسيا

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم يوم الاثنين أنه عقد اجتماعاً تنسيقياً بحضور إدارتي المسابقات في الاتحاد ورابطة دوري المحترفين وممثلي الأندية السعودية المشاركة في البطولات الآسيوية، وذلك لمناقشة آخر المستجدات المتعلقة بمنافسات دوري أبطال آسيا للنخبة ودوري أبطال آسيا 2.

ذكرت جريدة الشرق الأوسط أن الاجتماع الذي أقيم عن طريق الاتصال المرئي، ضمن خطة عمل الأمانة العامة في الاتحاد السعودي لكرة القدم لضمان مواءمة مشاركة الأندية السعودية في البطولات الآسيوية مع الروزنامة المحلية.

وذلك استمراراً لنهج الاتحاد السعودي في التنسيق مع الأندية والاستماع إلى آرائهم بما يسهم في الوصول إلى أفضل الحلول التنظيمية التي تخدم مصلحة الكرة السعودية وممثليها قارياً.

الاتحاد السعودي يجتمع مع الهلال والنصر وأهلي واتحاد جدة لبحث أزمة تأجيل المباريات

واستعرض المجتمعون بيان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بشأن تأجيل مباريات دور الـ16 من البطولتين، إضافة إلى مناقشة ما تبقى من أجندة الأندية المشاركة آسيوياً ومحلياً، ومدى تأثير التعديلات المحتملة على جدول المنافسات المحلية والقارية.

كما ناقش الاجتماع الحلول المقترحة من الاتحاد السعودي ورابطة دوري المحترفين، ومدى ملاءمتها مع الروزنامة المحلية.

وخلص الاجتماع إلى التوصل لعددٍ من الحلول المقترحة سيتم رفعها إلى الاتحاد الآسيوي.

كما تم الاتفاق على منح الأندية مهلة لدراسة الحلول المقترحة وتقديم مرئياتها، على أن يكون ظهر يوم الثلاثاء آخر موعد لتسلُّم المقترحات، وذلك لرفعها للاتحاد الآسيوي واتخاذ ما يلزم حيالها بعد التنسيق مع الأطراف ذات العلاقة.