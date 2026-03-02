الرياضية: مدافع الهلال قد يلحق بمواجهة النجمة

الإثنين، 02 مارس 2026 - 16:36

كتب : FilGoal

دخلة جمهور الهلال السعودي في نهائي دوري أبطال آسيا

يخضع حسان تمبكتي مدافع الهلال لاختبارات طبية مساء الاثنين، وذلك قبل دخوله في التدريبات الجماعية، حسب جريدة الرياضية السعودية.

وغاب تمبكتي عن المشاركة مع الهلال ضد الشباب، الجمعة الماضي بسبب الإصابة.

وأشار التقرير إلى أن تمبكتي، سيخضع إلى تقييم طبي، قبل منحه الضوء الأخضر، لأداء التدريبات الجماعية، وذلك جراء الإصابة العضلية في الفخذ، والتي عانى منها، في مواجهة التعاون، والتي لعبت لحساب الجولة العاشرة المؤجلة الأسبوع الماضي.

أخبار متعلقة:
الرياضية: اتحاد جدة يستعيد ثنائي الفريق قبل مواجهة الأهلي الرياضية: الاتحاد السعودي يدرس إجراء تعديلات في جدول الدوري الدوري المغربي - بهدف قاتل لـ زياش.. الوداد يحقق انتصاره الخامس على التوالي ويهزم بركان دوري المحترفين - الرابع هذا الموسم.. أمير عبد العزيز مديرا فنيا لفريق الإنتاج الحربي

وكان من المتوقع أن يستمر غياب تمبكتي حتى عن ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة أمام السد في الدوحة، قبل أن يعلن الاتحاد القاري تأجيلها إلى وقت لاحق بسبب الأحداث الجارية في المنطقة.

ميدانيًا، يعود لاعبو الفريق إلى تدريباتهم اليومية، الاثنين بعد إجازة اليومين الماضيين.

ويستعد الهلال لمواجهة النجمة يوم الجمعة المقبل على ملعب المملكة أرينا ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري السعودي.

ويحتل الهلال المرتبة الثالثة في ترتيب الدوري السعودي، برصيد 58 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن المتصدر النصر.

الهلال النجمة حسان تمبكتي
نرشح لكم
مهلة لرباعي الدوري السعودي من أجل تقديمات المقترحات بعد تأجيل دوري أبطال آسيا الرياضية: اتحاد جدة يستعيد ثنائي الفريق قبل مواجهة الأهلي الرياضية: الاتحاد السعودي يدرس إجراء تعديلات في جدول الدوري النصر يترقب نتيجة فحوصات كريستيانو رونالدو الاتحاد السعودي يجتمع مع الهلال والنصر وأهلي واتحاد جدة لبحث أزمة تأجيل المباريات جواو فيليكس: التتويج مع النصر بلقب الدوري السعودي أهم من أي ألقاب فردية الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يعلن تأجيل مباريات ثمن نهائي دوري الأبطال بمشاركة وإصابة حجازي.. نيوم يخسر من الخلود بهدفين
أخر الأخبار
خبر في الجول - خصومات مالية على اللاعبين وخاصة بنشرقي.. قرارات الأهلي بعد التعادل مع زد 16 دقيقة | الدوري المصري
قائمة ريال مدريد - عودة رودريجو وهاوسن أمام خيتافي.. واستبعاد كامافينجا ومبابي 50 دقيقة | الدوري الإسباني
مهلة لرباعي الدوري السعودي من أجل تقديمات المقترحات بعد تأجيل دوري أبطال آسيا ساعة | سعودي في الجول
ماركا: مبابي سافر إلى فرنسا للعلاج بسبب عدم رضاه عن خدمات ريال مدريد الطبية ساعة | الدوري الإسباني
الرياضية: مدافع الهلال قد يلحق بمواجهة النجمة ساعة | سعودي في الجول
أثليتك: رواتب لاعبي توتنام ستتقلص للنصف في حالة الهبوط من الدوري الإنجليزي ساعة | الدوري الإنجليزي
"صمد طويلا".. بايرن ميونيخ على أعتاب كسر رقمه التاريخي ساعة | الكرة الأوروبية
سباليتي: أعمل من أجل المركز الرابع.. ويوفنتوس يؤمن بحظوظ التأهل لدوري الأبطال 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول: كنا على علم بقرار ريبيرو.. وأبلغناه بدفع الشرط الجزائي فقط 2 في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الأهلي أمام زد 3 انتهت الدوري المصري - الأهلي (1)-(1) زد.. تعادل مثير 4 مهاجم الأهلي السابق.. لاعب مصري يقود فريقه التشيكي إلى دور الـ16 في دوري المؤتمر
/articles/524410/الرياضية-مدافع-الهلال-قد-يلحق-بمواجهة-النجمة