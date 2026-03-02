الرياضية: مدافع الهلال قد يلحق بمواجهة النجمة

يخضع حسان تمبكتي مدافع الهلال لاختبارات طبية مساء الاثنين، وذلك قبل دخوله في التدريبات الجماعية، حسب جريدة الرياضية السعودية.

وغاب تمبكتي عن المشاركة مع الهلال ضد الشباب، الجمعة الماضي بسبب الإصابة.

وأشار التقرير إلى أن تمبكتي، سيخضع إلى تقييم طبي، قبل منحه الضوء الأخضر، لأداء التدريبات الجماعية، وذلك جراء الإصابة العضلية في الفخذ، والتي عانى منها، في مواجهة التعاون، والتي لعبت لحساب الجولة العاشرة المؤجلة الأسبوع الماضي.

وكان من المتوقع أن يستمر غياب تمبكتي حتى عن ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة أمام السد في الدوحة، قبل أن يعلن الاتحاد القاري تأجيلها إلى وقت لاحق بسبب الأحداث الجارية في المنطقة.

ميدانيًا، يعود لاعبو الفريق إلى تدريباتهم اليومية، الاثنين بعد إجازة اليومين الماضيين.

ويستعد الهلال لمواجهة النجمة يوم الجمعة المقبل على ملعب المملكة أرينا ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري السعودي.

ويحتل الهلال المرتبة الثالثة في ترتيب الدوري السعودي، برصيد 58 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن المتصدر النصر.