"صمد طويلا".. بايرن ميونيخ على أعتاب كسر رقمه التاريخي

الإثنين، 02 مارس 2026 - 16:06

يحتاج بايرن ميونيخ إلى 14 هدفا لكسر رقمه القياسي في تسجيل الأهداف بموسم واحد.

ويعد موسم 1971 - 1972 هو الأكثر تسجيلا للأهداف للفريق البافاري بـ 101 هدفا تحت قيادة المدرب أودو لاتيك.

وسجل الفريق البافاري هذا الموسم 88 هدفا خلال 24 جولة، بمعدل 3.67 هدفا في المباراة الواحدة.

ويتبقى لبايرن ميونيخ تحت قيادة فينسنت كومبابي، 10 مواجهات هذا الموسم.

وفاز بايرن ميونيخ على حساب بروسيا دورتموند بنتيجة 3-2، ليوسع الفريق البافاري الفارق مع أقرب منافسيه إلى 11 نقطة.

وقال كومباني في تصريحات نقلتها صحيفة بيلد الألمانية "لا تزال أمامنا فرصا لتحقيق إنجاز كبير في الدوري الألماني هذا الموسم."

وأكمل "لا أريد الخوض كثيرًا في الحديث عن الأرقام القياسية الآن، فالوقت ما زال مبكرًا بعض الشيء، ولكن هناك رقمًا قياسيًا واحدًا صمد لفترة طويلة جدًا، ألا وهو هذا الرقم القياسي في تسجيل الأهداف."

وأضاف كومباني: "إذا حافظنا على تركيزنا الكامل، فمن يدري كم عدد الأهداف التي يمكننا تسجيلها؟ ومن يدري كم عدد النقاط التي يمكننا الحصول عليها؟ ليس هناك سبب لتغيير أي شيء ولو لثانية واحدة، بل ربما يكون ذلك أفضل."

كما رد كريستوف فرويند المدير الرياضي لبايرن ميونيخ "لقد سجلنا 88 هدفاً، وهذا لم يحدث من قبل في هذه المرحلة من الموسم، من الممتع حقاً مشاهدة الفريق. لن نتوقف الآن".

ويسعى الفريق البافاري لتحقيق الثلاثية التاريخية، إذ يحتل صدارة الدوري الألماني برصيد 63 نقطة، فيما يلاحقه دورتموند برصيد 52 نقطة.

كما سيلاقي باير ليفركوزن في نصف نهائي الكأس شهر إبريل المقبل.

ويواجه بايرن ميونيخ فريق أتالانتا الإيطالي في دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا في المباراة المقررة الأسبوع المقبل.

