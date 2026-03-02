سباليتي: أعمل من أجل المركز الرابع.. ويوفنتوس يؤمن بحظوظ التأهل لدوري الأبطال

الإثنين، 02 مارس 2026 - 16:03

كتب : FilGoal

لوتشيانو سباليتي - المدير الفني فريق يوفنتوس

أبدى لوتشيانو سباليتي مدرب يوفنتوس رضاه عن ردة فعل فريقه أمام روما رغم التعادل 3-3، مؤكدا أن البيانكونيري ما زال يؤمن بحجز مقعد في دوري أبطال أوروبا.

وفرض يوفنتوس التعادل في الدقائق الأخيرة بعدما كان متأخرا 3-1 حتى الدقيقة 78، قبل أن يسجل جيريمي بوجا وفيديريكو جاتي هدفي العودة على ملعب الأولمبيكو.

وقال سباليتي في تصريحات لشبكة DAZN إيطاليا: "إذا تحدثنا عن ردة الفعل فأنا سعيد، لكن إذا نظرنا إلى مجريات الموسم فلا يمكن أن أكون سعيدا تماما".

أخبار متعلقة:
مباراة الـ 6 أهداف.. جاتي ينقذ يوفنتوس من الهزيمة ضد روما في الوقت القاتل مستمر للموسم العاشر.. يوفنتوس يجدد عقد كارلو بينسوليو سكاي: يوفنتوس يناقش تجديد عقد سباليتي رغم الخروج من دوري الأبطال كيليني: نشعر بخيبة أمل وفخورون بالأداء.. وجالاتاسراي شرارة لاستعادة روح يوفنتوس

وأضاف "يجب أن نقيم الأمور بموضوعية. خرجنا من دوري الأبطال بعد مباراة امتدت إلى 120 دقيقة بعدما عدنا في النتيجة رغم صعوبة الموقف. لكننا كنا بطيئين في الهدفين الثاني والثالث. اللاعبون آمنوا وقاتلوا، لكننا وضعنا أنفسنا في هذا المأزق".

وعن ثقته في العودة قال: "عندما تبلغ 66 عاما مثلي ستدرك أنك يجب أن تؤمن دائما. هذا ما أنقله للاعبين. هناك لحظات حماس يصنعها لاعب يملك الجودة".

وتابع "في آخر خمس مباريات لعبنا بعشرة لاعبين في ثلاث مواجهات، وهذا يستنزف الفريق. حاولنا إيجاد الكلمات المناسبة لدعم اللاعبين، والجماهير ساعدتنا أيضا. عندما يقفون خلفنا يصبح القميص أخف على الأكتاف".

ويحتل يوفنتوس المركز السادس لكنه يبتعد بأربع نقاط فقط عن روما صاحب المركز الرابع.

واختتم سباليتي تصريحاته: "بالطبع أؤمن بذلك. أعيش من أجل المركز الرابع. هذا الفريق تطور كثيرا في جوانب عديدة. مررنا بلحظة صعبة ولم نكن محظوظين، لكنني أعتقد أننا سنقدم نهاية موسم رائعة".

الدوري الإيطالي يوفنتوس سباليتي
نرشح لكم
"صمد طويلا".. بايرن ميونيخ على أعتاب كسر رقمه التاريخي كالافيوري: لم أكن سعيدا بعد رحيلي عن روما.. ومورينيو أوقف انطلاقتي مؤتمر سيميوني: سنواجه برشلونة بطريقتنا المعتادة.. ويجب علينا استغلال جبهة يامال مؤتمر فليك: لا أفكر في الماضي.. وكل شيء ممكن أمام أتلتيكو مدريد إنفانتينو: يجب طرد أي لاعب يغطي فمه لا جازيتا: دي بروين يعود لتدريبات نابولي الجماعية بعد غياب 4 أشهر مؤتمر سلوت: الدوري الإنجليزي لم يعد ممتعا.. وبرشلونة قبل 10 سنوات امتلك الكرة الحقيقية مدرب توتنام: نحن في وضع مذهل.. نفتقر للدفاع والوسط والهجوم
أخر الأخبار
السيلية القطري يعلن ضم مايكل أنطونيو دقيقة | ميركاتو
الكشف عن ملعب افتتاح ونهائي كأس آسيا 2027 بالسعودية 23 دقيقة | آسيا
جيهي ينافس دوناروما وأورايلي على جائزة لاعب الشهر في سيتي 31 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خدمة في الجول - طرح تذاكر الجولة 21 من الدوري المصري 45 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - خصومات مالية على اللاعبين وخاصة بنشرقي.. قرارات الأهلي بعد التعادل مع زد ساعة | الدوري المصري
قائمة ريال مدريد - عودة رودريجو وهاوسن أمام خيتافي.. واستبعاد كامافينجا ومبابي 2 ساعة | الدوري الإسباني
مهلة لرباعي الدوري السعودي من أجل تقديمات المقترحات بعد تأجيل دوري أبطال آسيا 2 ساعة | سعودي في الجول
ماركا: مبابي سافر إلى فرنسا للعلاج بسبب عدم رضاه عن خدمات ريال مدريد الطبية 2 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول: كنا على علم بقرار ريبيرو.. وأبلغناه بدفع الشرط الجزائي فقط 2 في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الأهلي أمام زد 3 انتهت الدوري المصري - الأهلي (1)-(1) زد.. تعادل مثير 4 مهاجم الأهلي السابق.. لاعب مصري يقود فريقه التشيكي إلى دور الـ16 في دوري المؤتمر
/articles/524407/سباليتي-أعمل-من-أجل-المركز-الرابع-ويوفنتوس-يؤمن-بحظوظ-التأهل-لدوري-الأبطال