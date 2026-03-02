سباليتي: أعمل من أجل المركز الرابع.. ويوفنتوس يؤمن بحظوظ التأهل لدوري الأبطال

أبدى لوتشيانو سباليتي مدرب يوفنتوس رضاه عن ردة فعل فريقه أمام روما رغم التعادل 3-3، مؤكدا أن البيانكونيري ما زال يؤمن بحجز مقعد في دوري أبطال أوروبا.

وفرض يوفنتوس التعادل في الدقائق الأخيرة بعدما كان متأخرا 3-1 حتى الدقيقة 78، قبل أن يسجل جيريمي بوجا وفيديريكو جاتي هدفي العودة على ملعب الأولمبيكو.

وقال سباليتي في تصريحات لشبكة DAZN إيطاليا: "إذا تحدثنا عن ردة الفعل فأنا سعيد، لكن إذا نظرنا إلى مجريات الموسم فلا يمكن أن أكون سعيدا تماما".

وأضاف "يجب أن نقيم الأمور بموضوعية. خرجنا من دوري الأبطال بعد مباراة امتدت إلى 120 دقيقة بعدما عدنا في النتيجة رغم صعوبة الموقف. لكننا كنا بطيئين في الهدفين الثاني والثالث. اللاعبون آمنوا وقاتلوا، لكننا وضعنا أنفسنا في هذا المأزق".

وعن ثقته في العودة قال: "عندما تبلغ 66 عاما مثلي ستدرك أنك يجب أن تؤمن دائما. هذا ما أنقله للاعبين. هناك لحظات حماس يصنعها لاعب يملك الجودة".

وتابع "في آخر خمس مباريات لعبنا بعشرة لاعبين في ثلاث مواجهات، وهذا يستنزف الفريق. حاولنا إيجاد الكلمات المناسبة لدعم اللاعبين، والجماهير ساعدتنا أيضا. عندما يقفون خلفنا يصبح القميص أخف على الأكتاف".

ويحتل يوفنتوس المركز السادس لكنه يبتعد بأربع نقاط فقط عن روما صاحب المركز الرابع.

واختتم سباليتي تصريحاته: "بالطبع أؤمن بذلك. أعيش من أجل المركز الرابع. هذا الفريق تطور كثيرا في جوانب عديدة. مررنا بلحظة صعبة ولم نكن محظوظين، لكنني أعتقد أننا سنقدم نهاية موسم رائعة".