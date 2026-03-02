مؤتمر سيميوني: سنواجه برشلونة بطريقتنا المعتادة.. ويجب علينا استغلال جبهة يامال

الإثنين، 02 مارس 2026 - 15:13

كتب : FilGoal

سيميوني

رفض دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد، التقليل من منافسه برشلونة.

ويحل أتلتيكو مدريد ضيفا على برشلونة العاشرة مساء الثلاثاء، في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وكانت مواجهة الذهاب انتهت بفوز أتلتيكو مدريد برباعية نظيفة.

وقال سيميوني في المؤتمر الصحفي قبل المباراة "سنواجه خصما جيدا جدا يتمتع بأسلوب لعب هجومي مفتوح، مع لاعبين جيدين جداً ولعب جماعي رائع يُعد من بين الأكثر تنافسية في أوروبا."

وأكمل "نتعامل مع المباراة بنفس الطريقة التي نتعامل بها دائماً ضد أي خصم بنفس العقلية، نعرف نقاط قوتهم، وقدراتنا، وعن المواقف وكيفية التعامل معها، وليس هناك الكثير مما يمكن قوله."

وكشف عن طموحاته مع اقتراب الموسم من نهايته "عندما نكون في شهر مارس نقاتل من أجل كل شيء، فمن الطبيعي أن تظهر سيناريوهات الخوف والاحتمالات، نحن في المكان الذي نريد أن نكون فيه."

ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني، فيما يخوض إياب نصف نهائي الكأس أمام برشلونة.

ويلتقي أتلتيكو مدريد الأسبوع المقبل أمام توتنام هوسبير في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وبسؤال عن عودة بيدري ورافينيا لتشكيل برشلونة، رد "إنهما لاعبان مهمان للغاية، وسيتواجدان غداً وسيقدمان أداءً جيداً لأنهما لاعبان جيدان جداً."

كما تحدث عن لامين يامال "إنه لاعب جيد جداً ولا يمكن التنبؤ بما سيقوم به، وسيتعين علينا الاستفادة من جميع الإمكانيات التي سيمنحنا إياها في الهجوم، للهجوم من ذلك الجانب."

وأتم حديثه بالرد على سؤال حول شعوره بأنه لاعب أكثر منه كمدرب "لا، لقد بذلت كل ما في وسعي كلاعب كرة قدم، ولم يعد لدي ما أقدمه على أرض الملعب. لكنني أخبرت اللاعبين أن هذه المباريات رائعة. يجب أن تلعبوا بإيمان وعزيمة."

ويلتقي الفائز من نصف النهائي أمام الفائز من ريال سوسيداد أمام أتلتيك بلباو في نصف النهائي الآخر.

