كاراتيه - صاحب ذهبية بطولة العالم.. عبد الله ممدوح يعلن اعتزاله

الإثنين، 02 مارس 2026 - 15:08

كتب : FilGoal

عبد الله ممدوح لاعب الكاراتيه

أعلن عبد الله ممدوح، بطل الكاراتيه العالمي وأحد الركائز الأساسية في صفوف المنتخب المصري، والمصنف الأول عالميًا في منافسات الكوميتيه رجال (تحت 75 كجم) اعتزاله اللعبة.

ويتصدر ممدوح لاعب وادي دجلة التصنيف العالمي منذ عام 2022 وحتى الآن، ليختتم مسيرة حافلة بالإنجازات والبطولات التي أكسبته مكانة متميزة على الصعيدين القاري والدولي.

ويُعد عبد الله ممدوح واحدًا من أبرز أبطال الكاراتيه في تاريخ اللعبة، إذ نجح في التتويج ببطولة العالم ثلاث مرات أعوام 2023 و2024 و2025.

ويأتي ذلك إلى جانب ست ميداليات ذهبية في بطولة إفريقيا أعوام 2018 و2020 و2021 و2023 و2024 و2025.

كذلك مثّل مصر في الألعاب الأولمبية والبطولات العالمية، ليصبح من أكثر الرياضيين إنجازًا في فئته.

ومن جانبه أكد طارق راشد، رئيس مجلس إدارة أندية وادى دجلة أن عبد الله ممدوح نموذج مُشرّف، وأن اعتزاله اليوم هو نهاية مرحلة ذهبية، لكنه في الوقت نفسه بداية لدور جديد يلهم به الأجيال القادمة.

