مؤتمر فليك: لا أفكر في الماضي.. وكل شيء ممكن أمام أتلتيكو مدريد

شدد هانز فليك مدرب فريق برشلونة على التركيز على مواجهة أتلتيكو مدريد وعدم التفكير في الماضي.

ويستضيف برشلونة منافسه أتليتكو مدريد في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، بعد الخسارة 0-4 في الذهاب.

ويؤمن فليك بإمكانية العودة وتحقيق "ريمونتادا" وتعويض الهزيمة الثقيلة.

وقال هانز فليك في المؤتمر الصحفي: "لا أفكر في الماضي أو المستقبل بل في الحاضر، نعرف التاريخ لكن عملنا هو أن نقدم أفضل ما لدينا غدا ضد أتلتيكو مدريد".

واعترف فليك "لم نكن جيدين في المباراة الأخيرة أمام أتلتيكو وأريد رؤية أفضل نسخة منا".

وبسؤاله عن إمكانية تحقيق ريمونتادا أجاب "لا أعرف نسبة الفوز، نلعب على أرضنا ونريد الانتصار، لن نستسلم وكل شيء ممكن".

وشدد "المهم أن يكون الفريق كله جاهزا، هدف لامين جاء بعد استعادة ممتازة وتمريره رائعة من فيرمين. لديه الجودة ليكون في اللحظة المناسبة، بعد الهدف لعب بشكل رائع وأعجبني أداؤه. نحتاج الجميع وليس لامين فقط".

أما عن غياب ليفاندوفسكي أوضح "علينا تقبل الأمر، كنا غير محظوظين بعدما اصطدم بكتف المنافس. خسارة لاعب مثله أو مثل فرينكي أو جافي أو إريك أو أندرياس أمر صعب، لكن هذا يمنح لاعبين آخرين فرصة لإثبات أنفسهم".

وشدد "من الأفضل التفكير في الهدف الأول وليس الثاني. يجب أن نكون جائعين لتحقيقه، أمام فياريال رأيت فريقا يقاتل والجميع في حالة جيدة هذه هي المفاتيح لمباراة الغد".

واختتم فليك تصريحاته "من المهم أن يكون هناك تواصل مثالي بين الجماهير والفريق. أحب هذه العلاقة وأريد أن تستمر طوال المباراة".

وحقق برشلونة انتصارا كبيرا أمام فياريال بأربعة أهداف مقابل هدف بالدوري الإسباني قبل مواجهة أتلتيكو مدريد في الكأس.

وسجل لامين يامال أول هاتريك في مسيرته مع برشلونة.

وأضاف ليفاندوفيسكي هدفا رابعا لبرشلونة في الدقيقة 90.

وارتفع رصيد برشلونة للنقطة 64 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني مبتعدا عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني بفارق4 نقاط مؤقتا، في انتظار مواجهة الملكي ضد خيتافي يوم الإثنين بالجولة ذاتها.

