الرياضية: اتحاد جدة يستعيد ثنائي الفريق قبل مواجهة الأهلي

الإثنين، 02 مارس 2026 - 14:29

كتب : FilGoal

صالح الشهري - اتحاد جدة ضد أهلي جدة

استعاد اتحاد جدة ثنائي الفريق قبل أربعة أيام من مواجهة الأهلي في دربي جدة.

وكشفت صحيفة الرياضية عن مشاركة أحمد الجليدان الظهير الأيمن وصالح الشهري مهاجم الفريق في التدريبات الجماعية.

وتعافى الثنائي من الإصابة التي لحقت به خلال الفترة الماضية.

وكان الجليدان تعرض للإصابة في العضلة الخلفية ولم يكمل على إثرها مواجهة النصر التي خسرها فريقه بهدفين دون مقابل في الجولة 21.

بينما الشهري عانى من إصابة في عضلة السابق حالت دون مشاركته في ست مباريات بالدوري.

ويلعب اتحاد جدة أمام الأهلي في قمة الجولة 25 من مسابقة الدوري السعودي يوم الجمعة المقبل.

ويحتل أهلي جدة المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 59 نقطة وبفارق نقطتين عن النصر المتصدر عقب مرور 24 جولة.

بينما اتحاد جدة في المركز الخامس برصيد 42 نقطة.

وحقق اتحاد جدة الفوز على الخليج بهدف دون مقابل الجولة الماضية بعد تعادلين متتاليين.

أما أهلي جدة فواصل سلسلة انتصاراته بتحقيق الانتصار الخامس على التوالي.

الدوري السعودي اتحاد جدة
