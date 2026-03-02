إنفانتينو: يجب طرد أي لاعب يغطي فمه

الإثنين، 02 مارس 2026 - 14:23

كتب : FilGoal

جياني إنفانتينو - رئيس فيفا

قال رئيس الفيفا إنه يجب طرد اللاعبين الذين يغطون أفواههم على أرض الملعب أثناء المشاجرات.

وزعم فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد، أن جيانلوكا بريستياني لاعب بنفيكا، وصفه بألفاظ عنصرية أثناء تغطية فمه.

وقال إنفانتينو في تصريحات لـ سكاي سبورتس "إذا قام لاعب بتغطية فمه وقال شيئاً ما، وكان لهذا عواقب عنصرية، فيجب طرده بالطبع."

وأكمل "لا بد من وجود افتراض بأنه قال شيئاً ما كان ينبغي ألا يقوله، وإلا لما كان عليه أن يغطي فمه."

وتابع "هناك مواقف لم نتوقعها، بالطبع عندما تتعامل مع قضية تأديبية، عليك تحليل الموقف، ويجب أن يكون لديك أدلة، لكن لا يمكننا الاكتفاء بذلك للمضي قدماً."

ودعم إنفانتينو قرار الاتحاد الأوروبي "يويفا" بإيقاف بريستياني، مناشدا بضرورة الاستمرار في التحقيق.

وأضاف "أنا ببساطة لا أفهم إذا لم يكن لديك ما تخفيه، فلن تخفي فمك عندما تقول شيئًا. هذا كل شيء، بهذه البساطة، وهذه إجراءات يمكننا اتخاذها، بل يجب علينا اتخاذها، لكي نكون جادين في نضالنا ضد العنصرية."

وطالب إنفانتينو بفتح الباب للسماح للاعبين بالاعتذار "علينا أن نتحرك وأن نكون حاسمين، ويجب أن يكون لذلك أثر رادع، ولكن علينا أيضاً أن نفكر ليس فقط في العقاب، بل في السماح بطريقة ما، وتغيير ثقافتنا، والسماح للاعبين أو أي شخص يرتكب خطأً ما بالاعتذار."

ماذا حدث؟

سجل فينيسيوس جونيور هدف فوز ريال مدريد على بنفيكا في الدقيقة 50 بتسديدة رائعة لم يستطع الحارس التصدي لها، في مباراة الذهاب بالملحق المؤهل لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا على ملعب النور.

عقب تسجيل الهدف ذهب فينيسيوس للاحفتال عن طريق الرقص مما أغضب جماهير ولاعبي بنفيكا التي بدأت في توجيه هتافات ضده.

توقفت المباراة بسبب هتافات الجمهور العنصرية ضد فينيسيوس لاعب ريال مدريد لمدة 10 دقائق، كما زعم فينيسيوس جونيور تعرضه للعنصرية من جانب جيانلوكا لاعب بنفيكا.

وأصدر فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد بيانا بعد واقعة العنصرية التي تعرض لها خلال مواجهة بنفيكا. (طالع التفاصيل)

ونفى جيانلوكا بريستياني لاعب بنفيكا التهمة المنسوبة إليه بتوجيه إهانات عنصرية لفينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد. (طالع التفاصيل)

وتأهل ريال مدريد لدور الـ16 في دوري أبطال أوروبا بعد الفوز ذهابا وإيابا على بنفيكا بنتيجة 3-1 مجموع المباراتين.

وغاب بريستياني عن مباراة العودة بسبب الإيقاف بعد قرار الاتحاد الأوروبي حتى تنتهي التحقيقات.

