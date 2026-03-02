لا جازيتا: دي بروين يعود لتدريبات نابولي الجماعية بعد غياب 4 أشهر

الإثنين، 02 مارس 2026 - 13:53

كتب : FilGoal

كيفين دي بروين - نابولي

عاد كيفين دي بروين إلى التدريبات الجماعية مع نابولي، بعد غياب استمر أكثر من 4 أشهر بسبب الإصابة.

وتعرض النجم البلجيكي لإصابة قوية في 25 أكتوبر الماضي خلال مواجهة إنتر، بعدما سجل ركلة جزاء التقدم، قبل أن يتعرض لتمزق شديد في العضلة الخلفية للفخذ الأيمن، ما استدعى خضوعه لجراحة.

وكشفت صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت عن عودة دي بروين إلى تدريبات الفريق بعد فترة غياب وصلت إلى 4 أشهر.

وأصبح خيار ضم دي بروين لقائمة مباراة الجمعة مطروحا، لكن القرار النهائي سيتوقف على جاهزية اللاعب نفسه.

وخاض اللاعب فترة تأهيل طويلة في بلجيكا، قبل أن يعود إلى نابولي الأسبوع الماضي، ليبدأ اليوم العمل مع بقية المجموعة تحت قيادة أنطونيو كونتي.

وأكد كونتي عقب الفوز على فيرونا أن الحالة البدنية للاعب أفضل مما كان متوقعا، في إشارة إلى التزام دي بروين ببرنامجه العلاجي ورغبته في العودة سريعا.

وينتظر الجهاز الفني أيضا الضوء الأخضر لكل من أنجيسا وماكتوميناي قبل مواجهة تورينو، في لقاء يسعى خلاله نابولي لتعزيز حظوظه في سباق التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

ويمثل عودة دي بروين دفعة قوية للفريق في المرحلة الحاسمة من الموسم، خاصة مع اشتعال المنافسة على المقاعد الأوروبية.

وكان اللاعب قد انضم إلى نابولي في صفقة انتقال حر الصيف الماضي قادما من مانشستر سيتي.

وشارك دي بروين في 11 مباراة سجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفين قبل تعرضه لإصابة قوية في الفخذ.

الدوري الإيطالي نابولي كيفن دي بروين
