دوري المحترفين - أبو جريشة مديرا فنيا لـ بلدية المحلة.. وناصر النني مدرب

أعلن نادي بلدية المحلة تعيين محمد محسن أبو جريشة مديرا فنيا للفريق.

ويأتي ذلك خلفا لعلاء نوح الذي رحل عن منصبه.

وتغلب بلدية المحلة في آخر مباريات علاء نوج على فريق وي بهدف دون مقابل ضمن منافسات الجولة 24.

ورفع بلدية المحلة رصيده إلى 22 نقطة في المركز الرابع عشر.

وجاء الجهاز الفني لبلدية المحلة كالآتي:

محمد محسن أبو جريشة - مدير فني

أحمد الجمل - مدرب عام

ناصر النني - مدرب

نبيل الحايس - مدرب

محمد صبحي - مدرب حراس مرمى

تامر محسن - مخطط أحمال

محمد عبد الفتاح - محلل أداء

ويبتعد بلدية المحلة بفارق نقطة واحدة فقط عن المراكز المؤدية للهبوط.

بينما يواصل القناة انفراده بصدارة الترتيب برصيد 55 نقطة وبفارق 11 نقطة عن بترول أسيوط أقرب منافسيه.

ويصعد أصحاب أول 3 مراكز إلى الدوري الممتاز الموسم المقبل.