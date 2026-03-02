علي معلول يتحدث عن فترته في الأهلي وعلاقته بالجماهير وهل ندم على عدم الاحتراف بأوروبا

تحدث علي معلول لاعب الأهلي السابق والصفاقسي الحالي في حوار مطول عن فترته في الأهلي.

ورحل معلول عن الأهلي بعد تسع سنوات في القلعة الحمراء، وانتقل هذا الموسم إلى فريق طفولته الصفاقسي.

وكشف علي معلول في حوار مطول مع موقع Hashtag Media Tunisia الآتي:

الأهلي وحب جماهيره

"علي معلول ملك الحلول اشتهرت به في مصر وسعيد جدا به".

"كنت ألعب كرة القدم مع لاعبين أكبر مني في العمر وشعرت أن لدي موهبة فاحترفت اللعبة".

"لعبت 9 سنوات في الأهلي المصري وحصلت على العديد من الألقاب سواء الجماعية أو الفردية، مازال ينقصني شيئا مع المنتخب التونسي وأتمنى التتويج مع الفريق بلقب".

"عشت في تونس ومصر، الشهرة في مصر أكبر ومختلفة خاصة مع لعبي لفريق بحجم الأهلي وأعداده الجماهيرية الغفيرة، الجماهير في مصر تحب الكرة وتقدر اللاعبين، لكن في تونس أعتقد أن عقليتنا أصعب بعض الشيء".

"أعتقد أنني حصلت على شهرة كبيرة في الأهلي بعد عامين، وأمر رائع أن يتم تقديرك وهذا يجعل عليك مسؤولية الظهور بشكل أفضل".

"جمهور الأهلي أحببني كثيرا وأنا أيضا أحببتهم كثيرا، وعلاقتي بهم ممتازة وقائمة على الود والاحترام".

الأفضل في مسيرته

"أفضل مباراة في مسيرتي؟ لدي مباريات كثيرة أحبها لكن يمكنني اختيار مواجهة صنداونز ضد الأهلي في 2020 بربع نهائي دوري الأبطال وسجلت هدفين ذهابا وهدف بمباراة الإياب".

"أفضل هدف في مسيرتي؟ سجلت عدد من الأهداف الحاسمة لكن ربما الركلة الحرة في شباك البنك الأهلي كانت الأفضل".

"اللقب الأقرب لي؟ لدي 3 ألقاب غالية، الأولى كانت الكونفدرالية أمام مازيمبي مع الصفاقسي، ثم نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الزمالك ثم نهائي أبطال إفريقيا أمام الوداد".

الأهلي أم أوروبا؟

"الميزة في النادي الأهلي دائما في نظام معروف لجميع اللاعبين ولا يمكنك الابتعاد عن ذلك، وهذا أمر مريح بالنسبة للقائد واللاعبين".

"كانت لدي فرصة الاحتراف في أوروبا لكن انتقلت إلى الأهلي المصري، والحمد لله عملت تاريخ كبير وشاركت في بطولات أي لاعب يحلم بها ونجحت في التتويج بدوري الأبطال وشاركت في كأس العالم للأندية 4 أو 5 مرات".

"ربما إذا احترفت في أوروبا لم أكن لأحقق ما وصلت له مع النادي الأهلي الذي أرى أنه لا يختلف كثيرا عن الأندية الأوروبية، حصدت 22 أو 24 لقبا مع الأهلي في تسع سنوات بينهم 4 دوري أبطال إفريقيا وهو رقم ليس سهلا على أي لاعب كرة قدم، لذلك بالتأكيد غير نادم على عدم الاحتراف في أوروبا".

"شرف كبير وفخر بالنسبة لي أن أسمع إشادة من لاعبين سابقين في الأهلي أو مدربين، الحمد لله على ما وصلت إليه".

نهاية الرحلة

"نعم انتهى مشواري مع النادي الأهلي لكنني مازلت على تواصل مع اللاعبين والجماهير، وأن أكون دائما في تفكيري وهم في تفكيري يجعلني سعيدا بالاختيار الذي اخترته".

"إذا عاد بي الزمن؟ سأختار نفس اختياراتي، أنا راض جدا على ما فعلته سواء مع الصفاقسي أو الأهلي أو المنتخب، وإذا عدت صغيرا اليوم سأسير على نفس الخطوات".

وعاد معلول للصفاقسي بعد 9 سنوات، إذ انتقل إلى الأهلي في 2016.

وتوج معلول مع الأهلي بالدوري المصري 6 مرات و5 لكأس السوبر المصري و4 لكأس مصر، كما ظفر بدوري أبطال إفريقيا أربع مرات ومرتين لكأس السوبر الإفريقي.

هذا بالإضافة لحصوله على برونزية كأس العالم للأندية ثلاث مرات.