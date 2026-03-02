"نظام قيد إلكتروني وبناء قاعدة بيانات".. اتحاد الكرة يكشف خطته لعام 2026

كشف اتحاد الكرة عن عدد من الإجراءات الجديدة للتحول الرقمي خلال عام 2026.

وأوضح الاتحاد في بيان رسمي: "ضمن رؤية الدولة المصرية لتطوير المؤسسات الرياضية، يسعى الاتحاد إلى إلغاء المعاملات الورقية التقليدية واستبدالها بنظم إلكترونية متطورة تربط بين كل لجان الاتحاد والأندية والجهات التابعة له، مما يضمن سرعة الإنجاز ودقة البيانات المتاحة لصناع القرار في الكرة المصرية."

كما كشف الاتحاد عن تفاصيل التحول الرقمي "سنجري تحديثاً شاملاً لنظام قيد اللاعبين وانتقالاتهم عبر منصة إلكترونية موحدة، تتيح للأندية إنهاء كل الإجراءات، بعيداً عن الروتين والزحام."

وتابع "يتضمن المشروع الجديد، رقمنة منظومة التحكيم بالكامل، بدءًا من التعيينات الأسبوعية ووصولاً إلى تقييم الأداء والتقارير الفنية، بالإضافة إلى ربط شؤون المسابقات بنظام إحصائي متقدم يوفر كل المعلومات والنتائج بشكل لحظي للجمهور والإعلام."

وأتم اتحاد الكرة "يهدف الاتحاد من خلال هذا التحول إلى بناء قاعدة بيانات كبرى تضم كل عناصر اللعبة من مدربين ولاعبين وإداريين وحكام، مع توفير واجهات استخدام ذكية للهواتف المحمولة تسهل التواصل مع الجماهير والأطراف المعنية. "

وكان هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة قد أعلن في وقت سابق عن خطة تطوير الكرة المصرية والتي من المقرر أن تستمر حتى 2038.

ويستعد منتخب مصر لخوض كأس العالم المقرر يونيو المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.