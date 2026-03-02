فارق الأهداف أم المواجهات المباشرة.. ماذا تقول اللائحة عند تساوي النقاط في الدوري

الإثنين، 02 مارس 2026 - 11:22

كتب : FilGoal

شعار الدوري المصري 2025

عند تساوي النقاط في الدوري المصري، ما هو الفيصل؟ فارق الأهداف أم المواجهات المباشرة؟

اعتلى الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري بالفوز على منافسه بيراميدز بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 20.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الزمالك للنقطة 40 في صدارة جدول الترتيب، بينما توقف رصيد بيراميدز عند النقطة 37 في الوصافة.

ويتساوى بيراميدز مع الأهلي وسيراميكا كليوباترا بنفس العدد من النقاط ليشتعل سباق الدوري.

ويتم اللجوء لفارق الأهداف في حسابات الدور الأول، بينما اللجوء للمواجهات المباشرة عند الدور الثاني والمرحلة الختامية.

ومن المقرر أن تُجرى قرعة الدور الثاني بين مجموعتي المنافسة على اللقب والمنافسة على الهبوط في منتصف مارس.

وعقب ختام الدور الأول بعد خوض كل فريق 20 مباراة سيتأهل أصحاب أول 7 مراكز إلى مجموعة المنافسة على اللقب، ليتبقى وقتها ست مباريات لكل منهم في الدور الثاني.

ويستعرض لكم FilGoal.com قبل جولتين من ختام الدور الأول ماذا يحدث عند تساوي النقاط وفقا للائحة:

المرحلة الأولى: في حالة تساوي ناديين أو أكثر في نفس عدد النقاط، تحدد مراكزهم في جدول الترتيب النهائي حسب:

- النادي الذي حقق أعلى فارق أهداف خلال مباريات المرحلة.

- النادي الذي سجل أكبر عدد من الأهداف خلال مباريات المرحلة.

- النادي الذي سجل أكبر عدد من الأهداف خلال كافة مباريات المرحلة المقامة خارج الأرض.

- النادي الحاصل على أقل عدد من البطاقات الصفراء والحمراء في كافة مباريات المسابقة في المرحلة الأولى، ويتم احتسابها بخصم نقاط اعتبارية بحيث يتم خصم نقطة لكل بطاقة صفراء وثلاث نقاط لكل بطاقة حمراء (إنذار ثاني أو بطاقة حمراء مباشرة)، وأربع نقاط عن كل بطاقة صفراء متبوعة ببطاقة حمراء مباشرة.

المرحلة النهائية: في حالة تساوي ناديين أو أكثر في نفس عدد النقاط، تحدد مراكزهم في جدول الترتيب النهائي على التوالي:

- النادي الذي سجل أكبر عدد من النقاط في المباريات المقامة بين الأندية المتساوية في النقاط.

- النادي الذي حقق أعلى فارق أهداف خلال المباريات المقامة بين الأندية المتساوية في عدد النقاط.

- النادي الذي سجل أكبر عدد من الأهداف خلال المباريات المقامة بين الأندية المتساوية في النقاط.

- النادي الذي سجل أكبر عدد من الأهداف خارج الأرض في المباريات المقامة بين الأندية المتساوية في عدد النقاط.

- النادي الذي حقق أعلى فارق أهداف خلال مباريات المسابقة.

- النادي الذي سجل أكبر عدد من الأهداف خلال مباريات المسابقة.

- النادي الحاصل على أقل عدد من البطاقات الصفراء والحمراء في كافة مباريات المسابقة سواء المرحلة الأولى أو المرحلة النهائية.

