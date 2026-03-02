الرياضية: الاتحاد السعودي يدرس إجراء تعديلات في جدول الدوري

الإثنين، 02 مارس 2026

كتب : FilGoal

الهلال ضد الرياض - الدوري السعودي

كشفت صحيفة الرياضية، عن دراسة الاتحاد السعودي لكرة القدم إجراء تعديلات على جدول الدوري.

وينافس في البطولات الآسيوية 4 فرق سعودية وهم الأهلي، والاتحاد، والهلال، والنصر.

ويناقش الاتحاد السعودي مع الاندية الأربعة المشاركة في البطولات الآسيوية تقديم موعد مبارياتهم حال تأجيل مواجهات إياب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا.

وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تأجيل مباريات ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة وذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2.

وتعرضت عواصم بعض الدول العربية الآسيوية للقصف جراء الحرب الدائرة بين إيران وإسرائيل بمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية.

وضمنت أندية: الهلال والاتحاد وأهلي جدة (السعودية) وشباب الأهلي والوحدة (الإمارات) والدحيل والسد (قطر) وتراكتور(إيران) أماكنها في ثمن النهائي عن منطقة الغرب.

وكان مقررًا أن تقام مباريات الذهاب على مدار أيام 2، و3، و4 مارس الجاري.

ولم يصدر الاتحاد الآسيوي قراره بعد بشأن مواجهات الإياب المقررة أيام 10، و11 و12 من الشهر ذاته.

وويواجه الأهلي منافسه الدحيل القطري، فيما يلتقي الهلال أمام السد القطري، والاتحاد أمام الوحدة الإماراتي في دوري أبطال آسيا للنخبة.

أما النصر فكان على موعد مع مواجهة الوصل الإماراتي في دوري أبطال آسيا 2.

يذكر أن الاتحاد الكويتي لكرة القدم أعلن توقف النشاط الرياضي بسبب الظروف الراهنة.

كما قرر الاتحاد القطري تأجيل مباريات أمس السبت من الجولة 17 للدوري القطري.

الدوري السعودي دوري أبطال آسيا الحرب في إيران
