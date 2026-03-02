دوري المحترفين - الرابع هذا الموسم.. أمير عبد العزيز مديرا فنيا لفريق الإنتاج الحربي

الإثنين، 02 مارس 2026 - 10:50

كتب : FilGoal

أمير عبد العزيز - الإنتاج الحربي

أعلن نادي الإنتاج الحربي تعيين أمير عبد العزيز مديرا فنيا للفريق.

ويأتي ذلك لخلافة حسام عبد العال في هذا المنصب بعدما تمت إقالته.

وتعرض الإنتاج الحربي للهزيمة في مباراة حسام عبد العال الأخيرة مع الفريق بهدفين دون مقابل أمام السكة الحديد.

أخبار متعلقة:
الإنتاج الحربي يضم لاعب بروكسي.. وموقفه من القيد التجربة الثالثة .. حسام عبد العال مديرا فنيا لنادي الإنتاج الحربي خلفا لمعتمد جمال التغيير التاسع بدوري المحترفين.. إقالة محمد عطية من تدريب الإنتاج الحربي دوري المحترفين - التعادل السلبي الأول بين الترسانة والسكة.. والإنتاج يهزم راية

ويحتل الإنتاج الحربي المركز الثالث عشر برصيد 26 في دوري المحترفين.

ويعتبر عبد العزيز هو المدير الفني الرابع لفريق الإنتاج الحربي هذا الموسم.

وبدأ الإنتاج الحربي مشوار دوري المحترفين هذا الموسم تحت قيادة محمد عطية قبل أن يتولى معتمد جمال قيادة الفريق ثم حسام عبد العال.

ولعب الإنتاج الحربي 24 جولة حتى الآن وفاز في 7 فقط مقابل 12 هزيمة و5 تعادلات.

ويبتعد الإنتاج الحربي عن مراكز الهبوط بـ 4 نقاط فقط.

بينما يواصل القناة انفراده بصدارة الترتيب برصيد 55 نقطة وبفارق 11 نقطة عن بترول أسيوط أقرب منافسيه.

ويصعد أصحاب أول 3 مراكز إلى الدوري الممتاز الموسم المقبل.

الإنتاج الحربي القسم الثاني دوري المحترفين أمير عبد العزيز
نرشح لكم
دوري المحترفين - المدرب الخامس هذا الموسم.. أسوان يعلن تعيين أكرم عبد المجيد دوري المحترفين - الترسانة ينفي إقالة مؤمن عبد الغفار.. ويجمد مستحقات اللاعبين حكايات في الجول - كريم عبد الرحمن لاعب بالقسم الثالث وممرض دوري المحترفين - القناة يثبت أقدامه في الصدارة بفوزه على طنطا الغاني "كينيا" مدربا لـ نادي مسار في دوري المحترفين المصري حكايات في الجول - أحمد شعبان.. لاعب بالدرجة الثالثة ومساعد صيدلي حكايات في الجول - حارس سابق بالدوري الممتاز يعمل حلواني باليومية اتحاد الكرة يعدل مواعيد 3 جولات من دوري المحترفين خلال شهر رمضان
أخر الأخبار
"نظام قيد إلكتروني وبناء قاعدة بيانات".. اتحاد الكرة يكشف خطته لعام 2026 4 دقيقة | الدوري المصري
عامان ونصف دون غياب.. فان دايك يقترب من إنجاز تاريخي 25 دقيقة | الدوري الإنجليزي
فارق الأهداف أم المواجهات المباشرة.. ماذا تقول اللائحة عند تساوي النقاط بالدوري 57 دقيقة | الدوري المصري
الرياضية: الاتحاد السعودي يدرس إجراء تعديلات في جدول الدوري ساعة | سعودي في الجول
دوري المحترفين - الرابع هذا الموسم.. أمير عبد العزيز مديرا فنيا لفريق الإنتاج الحربي ساعة | القسم الثاني
الدوري المغربي - بهدف قاتل لـ زياش.. الوداد يحقق انتصاره الخامس على التوالي ويهزم بركان ساعة | الكرة الإفريقية
ميسي يسجل ثنائية في انتصار إنتر ميامي على أورلاندو بالدوري الأمريكي ساعة | أمريكا
مواعيد مباريات الإثنين 2 مارس 2026.. الاتحاد ضد المحلة وريال مدريد أمام خيتافي 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول: كنا على علم بقرار ريبيرو.. وأبلغناه بدفع الشرط الجزائي فقط 2 في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الأهلي أمام زد 3 انتهت الدوري المصري - الأهلي (1)-(1) زد.. تعادل مثير 4 مهاجم الأهلي السابق.. لاعب مصري يقود فريقه التشيكي إلى دور الـ16 في دوري المؤتمر
/articles/524391/دوري-المحترفين-الرابع-هذا-الموسم-أمير-عبد-العزيز-مديرا-فنيا-لفريق-الإنتاج-الحربي