دوري المحترفين - الرابع هذا الموسم.. أمير عبد العزيز مديرا فنيا لفريق الإنتاج الحربي

أعلن نادي الإنتاج الحربي تعيين أمير عبد العزيز مديرا فنيا للفريق.

ويأتي ذلك لخلافة حسام عبد العال في هذا المنصب بعدما تمت إقالته.

وتعرض الإنتاج الحربي للهزيمة في مباراة حسام عبد العال الأخيرة مع الفريق بهدفين دون مقابل أمام السكة الحديد.

ويحتل الإنتاج الحربي المركز الثالث عشر برصيد 26 في دوري المحترفين.

ويعتبر عبد العزيز هو المدير الفني الرابع لفريق الإنتاج الحربي هذا الموسم.

وبدأ الإنتاج الحربي مشوار دوري المحترفين هذا الموسم تحت قيادة محمد عطية قبل أن يتولى معتمد جمال قيادة الفريق ثم حسام عبد العال.

ولعب الإنتاج الحربي 24 جولة حتى الآن وفاز في 7 فقط مقابل 12 هزيمة و5 تعادلات.

ويبتعد الإنتاج الحربي عن مراكز الهبوط بـ 4 نقاط فقط.

بينما يواصل القناة انفراده بصدارة الترتيب برصيد 55 نقطة وبفارق 11 نقطة عن بترول أسيوط أقرب منافسيه.

ويصعد أصحاب أول 3 مراكز إلى الدوري الممتاز الموسم المقبل.