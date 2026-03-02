ميسي يسجل ثنائية في انتصار إنتر ميامي على أورلاندو بالدوري الأمريكي

الإثنين، 02 مارس 2026 - 10:28

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - إنتر ميامي

نجح ليونيل ميسي في تسجيل هدفين بانتصار إنتر ميامي على أورلاندو سيتي ضمن منافسات الدوري الأمريكي.

ليونيل ميسي

النادي : إنتر ميامي

إنتر ميامي

وحقق إنتر ميامي حامل لقب النسخة الماضية انتصاره الأول بعد الخسارة في الجولة الافتتاحية.

وتغلب إنتر ميامي خارج ملعبه على أورلاندو بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وأنهى أورلاندو الشوط الأول متقدما بهدفين دون مقابل.

بينما نجح إنتر ميامي في تسجيل أهدافه الأربعة في الشوط الثاني.

وسجل ميسي الهدفين الثاني والرابع في الدقيقتين 57 و90.

ورفع إنتر ميامي رصيده إلى 3 نقاط عقب مرور جولتين في المركز السابع من جدول ترتيب القسم الشرقي.

ولم ينجح سوى فريق نيويورك ريد بولز في تحقيق العلامة الكاملة بالقسم الشرقي بالفوز في مباراتين.

ويتساوى ميسي مع وسام أبو علي برصيد هدفين لكل منهما وبفارق هدف عن صدارة ترتيب الهدافين.

ويلعب إنتر ميامي مباراته المقبلة أمام دي سي يونايتد فجر يوم السبت المقبل.

ليونيل ميسي الدوري الأمريكي إنتر ميامي
