ميسي يسجل ثنائية في انتصار إنتر ميامي على أورلاندو بالدوري الأمريكي

نجح ليونيل ميسي في تسجيل هدفين بانتصار إنتر ميامي على أورلاندو سيتي ضمن منافسات الدوري الأمريكي.

وحقق إنتر ميامي حامل لقب النسخة الماضية انتصاره الأول بعد الخسارة في الجولة الافتتاحية.

وتغلب إنتر ميامي خارج ملعبه على أورلاندو بأربعة أهداف مقابل هدفين.

ZURDAZO del 10 para el empate! Vamossss 👏💫 pic.twitter.com/snPAzqwkbU — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) March 2, 2026

وأنهى أورلاندو الشوط الأول متقدما بهدفين دون مقابل.

بينما نجح إنتر ميامي في تسجيل أهدافه الأربعة في الشوط الثاني.

وسجل ميسي الهدفين الثاني والرابع في الدقيقتين 57 و90.

Dos veces MESSI 🔥⚽️ pic.twitter.com/Cu1x2fi2qH — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) March 2, 2026

ورفع إنتر ميامي رصيده إلى 3 نقاط عقب مرور جولتين في المركز السابع من جدول ترتيب القسم الشرقي.

ولم ينجح سوى فريق نيويورك ريد بولز في تحقيق العلامة الكاملة بالقسم الشرقي بالفوز في مباراتين.

ويتساوى ميسي مع وسام أبو علي برصيد هدفين لكل منهما وبفارق هدف عن صدارة ترتيب الهدافين.

ويلعب إنتر ميامي مباراته المقبلة أمام دي سي يونايتد فجر يوم السبت المقبل.