مواعيد مباريات الإثنين 2 مارس 2026.. الاتحاد ضد المحلة وريال مدريد أمام خيتافي

يشهد اليوم الإثنين الموافق 2 من شهر مارس 2026 ختام الجولة 20 من مسابقة الدوري المصري.

لمتابعة كافة مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا.

الدوري المصري

يستضيف الاتحاد السكندري فريق غزل المحلة ضمن منافسات الجولة 20 من المسابقة.

وتقام المباراة في التاسعة والنصف مساء على استاد الإسكندرية.

ويذاع اللقاء عبر قناة أون سبورت 1.

وفي نفس التوقيت يستضيف فاركو فريق كهرباء الإسماعيلية على استاد حرس الحدود بالمكس.

ويذاع اللقاء عبر قناة أون سبورت 2.

الدوري الإسباني

يستضيف ريال مدريد فريق خيتافي في تمام العاشرة مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1.