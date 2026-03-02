محمد صبحي يغيب عن مواجهة الاتحاد السكندري بسبب الإيقاف

يغيب محمد صبحي، حارس مرمى الزمالك، عن مواجهة فريقه ضد الاتحاد السكندري بسبب الإيقاف.

وفاز الزمالك على بيراميدز بهدف دون رد في مباراة أُقيمت على استاد الدفاع الجوي بالجولة 20 من الدوري المصري الممتاز.

وحصل محمد صبحي على بطاقة صفراء خلال المباراة، كانت هي الثالثة له خلال الموسم، وبذلك تأكد غيابه عن مواجهة الاتحاد السكندري بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات.

وكان صبحي قد حصل على البطاقة الأولى ضد مودرن سبورت في الجولة الثالثة، بينما حصل على البطاقة الصفراء الثانية في الجولة 16 ضد بتروجت، قبل أن يحصل على البطاقة الثالثة في مواجهة بيراميدز.

وكان صبحي قد غاب عن 5 مباريات متتالية قبل العودة لحراسة مرمى الفريق ضد بيراميدز.

ويلتقي الزمالك مع الاتحاد السكندري على استاد القاهرة يوم الجمعة المقبل الموافق 7 مارس.

ويحتل الزمالك حاليًا صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 40 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن كل من بيراميدز والأهلي.

وشارك صبحي منذ بداية الموسم الحالي في 18 مباراة، وخلالها حافظ على نظافة شباكه في 9 مباريات، واستقبل 12 هدفًا.

