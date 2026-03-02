الدوري المصري – السباق يشتعل.. تعرف على المواجهات المتبقية لرباعي القمة

اعتلى الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري بالفوز على منافسه بيراميدز بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 20.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الزمالك للنقطة 40 في صدارة جدول الترتيب، بينما توقف رصيد بيراميدز عند النقطة 37 في الوصافة.

ويتساوى بيراميدز مع الأهلي وسيراميكا كليوباترا بنفس العدد من النقاط ليشتعل سباق الدوري.

وعقب ختام الدور الأول بعد خوض كل فريق 20 مباراة سيتأهل أصحاب أول 7 مراكز إلى مجموعة المنافسة على اللقب، ليتبقى وقتها ست مباريات لكل منهم في الدور الثاني.

وتوقفت انتصارات الأهلي المتتالية عندما تعادل مع زد بهدف لكل فريق.

بينما يستمر سيراميكا بدون فوز لثالث مباراة تواليا في الدوري بالتعادل مرتين والخسارة مرة واحدة.

ويستعرض لكم FilGoal.com جدول المباريات المتبقية للرباعي المنافس على القمة:

الزمالك

ضد الاتحاد - 6 مارس

ضد إنبي - 11 مارس

الأهلي

ضد المقاولون العرب - 5 مارس

ضد طلائع الجيش - 9 مارس

بيراميدز

ضد حرس الحدود - 5 مارس

ضد البنك الأهلي - 9 مارس

سيراميكا كليوباترا

ضد البنك الأهلي - 5 مارس