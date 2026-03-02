الدوري المصري – السباق يشتعل.. تعرف على المواجهات المتبقية لرباعي القمة

الإثنين، 02 مارس 2026 - 01:36

كتب : محمد سمير

درع الدوري المصري

اعتلى الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري بالفوز على منافسه بيراميدز بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 20.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الزمالك للنقطة 40 في صدارة جدول الترتيب، بينما توقف رصيد بيراميدز عند النقطة 37 في الوصافة.

ويتساوى بيراميدز مع الأهلي وسيراميكا كليوباترا بنفس العدد من النقاط ليشتعل سباق الدوري.

أخبار متعلقة:
بعد الفوز على بيراميدز.. راحة لمدة 24 ساعة للاعبي الزمالك الدوري المصري – موعد مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري الأول منذ 4 أعوام.. الزمالك ينفرد بصدارة الدوري بالفوز على بيراميدز نجاح 100%.. حسام عبد المجيد يتقدم لـ الزمالك ويهز شباك بيراميدز

وعقب ختام الدور الأول بعد خوض كل فريق 20 مباراة سيتأهل أصحاب أول 7 مراكز إلى مجموعة المنافسة على اللقب، ليتبقى وقتها ست مباريات لكل منهم في الدور الثاني.

وتوقفت انتصارات الأهلي المتتالية عندما تعادل مع زد بهدف لكل فريق.

بينما يستمر سيراميكا بدون فوز لثالث مباراة تواليا في الدوري بالتعادل مرتين والخسارة مرة واحدة.

ويستعرض لكم FilGoal.com جدول المباريات المتبقية للرباعي المنافس على القمة:

الزمالك

ضد الاتحاد - 6 مارس

ضد إنبي - 11 مارس

الأهلي

ضد المقاولون العرب - 5 مارس

ضد طلائع الجيش - 9 مارس

بيراميدز

ضد حرس الحدود - 5 مارس

ضد البنك الأهلي - 9 مارس

سيراميكا كليوباترا

ضد البنك الأهلي - 5 مارس

الأهلي الزمالك الدوري المصري سيراميكا كليوباترا بيراميدز
نرشح لكم
محمد صبحي يغيب عن مواجهة الاتحاد السكندري بسبب الإيقاف "جريمة مكتملة الأركان".. المصري يحتج على حكم مباراته ضد إنبي بعد الفوز على بيراميدز.. راحة لمدة 24 ساعة للاعبي الزمالك معتمد جمال: أطالب الجماهير بالصبر على بانزا.. ولهذا السبب أشركت صبحي المندوه: نعد الجماهير بمفاجأة هذا الموسم.. وأوجه التحية لـ جون إدوارد الدوري المصري – موعد مباراة حرس الحدود ضد بيراميدز بـ 9 لاعبين.. المصري يخسر من إنبي ويفقد فرصة الاقتراب من المربع الذهبي نفس النتيجة تتكرر.. بتروجت يخطف نقطة من مودرن سبورت في +96
أخر الأخبار
محمد صبحي يغيب عن مواجهة الاتحاد السكندري بسبب الإيقاف ساعة | الدوري المصري
الدوري المصري – السباق يشتعل.. تعرف على المواجهات المتبقية لرباعي القمة ساعة | الدوري المصري
ناجلسمان يعلن عودة هافيرتز وموسيالا لمنتخب ألمانيا ساعة | الكرة الأوروبية
مارسيليا يستفيق بفوز قاتل على ليون ويشعل صراع مقعد دوري الأبطال ساعة | الكرة الأوروبية
"جريمة مكتملة الأركان".. المصري يحتج على حكم مباراته ضد إنبي 2 ساعة | الدوري المصري
إبراهيم حسن يوضح لـ في الجول حقيقة إلغاء معسكر منتخب مصر في قطر 2 ساعة | منتخب مصر
كرة سلة – منتخب مصر يحقق أول فوز في تصفيات كأس العالم أمام أوغندا 2 ساعة | كرة سلة
بعد الفوز على بيراميدز.. راحة لمدة 24 ساعة للاعبي الزمالك 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول: كنا على علم بقرار ريبيرو.. وأبلغناه بدفع الشرط الجزائي فقط 2 في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الأهلي أمام زد 3 انتهت الدوري المصري - الأهلي (1)-(1) زد.. تعادل مثير 4 مهاجم الأهلي السابق.. لاعب مصري يقود فريقه التشيكي إلى دور الـ16 في دوري المؤتمر
/articles/524386/الدوري-المصري-السباق-يشتعل-تعرف-على-المواجهات-المتبقية-لرباعي-القمة