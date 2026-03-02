ناجلسمان يعلن عودة هافيرتز وموسيالا لمنتخب ألمانيا

كشف جوليان ناجيلسمان، مدرب منتخب ألمانيا، عن نيته في عودة الثنائي كاي هافيرتز وجمال موسيالا إلى قائمة المنتخب في شهر مارس.

وغاب الثنائي لفترة طويلة بسبب الإصابة قبل أن يعود كل منهما للمشاركة خلال الفترة الماضية.

وقال ناجيلسمان عبر كيكير: "مع كاي هافيرتز وجمال موسيالا، سيكون من الطبيعي عودتهما للمنتخب في مارس، لأنه يبدو وكأن وقتًا طويلًا للغاية قد مر منذ آخر مشاركة لهما. لم أرَ موسيالا مع المنتخب منذ أكثر من 10 أشهر، وكاي منذ فترة أطول من ذلك."

وواصل: "من المهم جدًا عودتهما، لأنه بخلاف ذلك يصبح من الصعب عليهما في النهاية استعادة إيقاعهما داخل منظومة المنتخب الوطني."

وتابع: "لينارت كارل مرّ بفترة مستقرة جدًا، وفي الوقت الحالي يعاني قليلًا، أيضًا لأن موسيالا أصبح جاهزًا مجددًا وغالبًا ما يحصل هو على دقائق البدلاء منه، وهو أمر واضح تمامًا."

وشدد: "مع ذلك، بطبيعة الحال، كارل لاعب مثير للاهتمام، لأنه يدخل كثيرًا في مواقف واحد ضد واحد، ولأنه يستطيع الدخول إلى العمق من الجهة اليمنى على قدمه اليسرى، ولأنه لاعب يصعب توقعه."

وأتم: "لا أتوقع أن يكون كار لاعبًا أساسيًا بانتظام ليكون جزءًا من قائمة كأس العالم، لأنه لن يكون كذلك. لا يمكنه أن يأتي إلينا ثم يكون خجولًا، عليه أن يجلب تلك الحيوية والشجاعة الشبابية، وإلا يمكنني أيضًا اختيار لاعب صاحب خبرة يؤدي عمله بثبات."

ويستعد منتخب ألمانيا لمواجهة سويسرا وغانا خلال شهر مارس المقبل استعدادًا للمشاركة في كأس العالم 2026.