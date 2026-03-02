مارسيليا يستفيق بفوز قاتل على ليون ويشعل صراع مقعد دوري الأبطال

الإثنين، 02 مارس 2026 - 01:10

كتب : FilGoal

إيجور بايشاو - مارسيليا

خطف مارسيليا فوزا قاتلا أمام ليون بنتيجة 3-2 في الدربي الأولمبي خلال الجولة 24 من الدوري الفرنسي.

واستفاق مارسيليا بعد سلسلة من التعثرات وحقق الفوز الأول له تحت قيادة حبيب باي.

فيما تكبد ليون الخسارة الثانية على التوالي ليشتعل الصراع على المركز الثالث بين الفريقين المؤهل لدوري أبطال أوروبا.

وتقدم ليون مبكرا بهدف من كورنتين توليسو في الدقيقة 3 من صناعة إندريك.

شوط أول انتهى بتقدم ليون، وسجل توليسو في الدقيقة 51 هدفا جديدا لكن ألغي بداعي التسلل عقب العودة لتقنية الفيديو.

ومباشرة بعدها سجل إيجور بايشاو هدف التعادل في الدقيقة 52 بعد 7 دقائق من مشاركته كبديل.

وصنع إندريك هدف ليون الثاني في الدقيقة 76 والذي سجله ريمي هيمبرت.

وسجل بيير إيمريك أوباميانج هدف التعادل في الدقيقة 81.

ثم خطف المخضرم الجابوني الفوز بهدف قاتل في الدقيقة 90+1 أمام أنصار جماهيره في ملعب فيلودروم، قائدا مارسيليا للفوز الرابع على التوالي في ملعبه ضد ليون.

الفوز رفع رصيد مارسيليا لـ 43 نقطة في المركز الرابع بينما توقف رصيد ليون عند 45 نقطة.

