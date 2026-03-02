"جريمة مكتملة الأركان".. المصري يحتج على حكم مباراته ضد إنبي

أصدر النادي المصري بيان يحتج خلاله على حكم مباراة الفريق ضد إنبي.

وفاز إنبي على المصري بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة أقيمت على ملعب السويس الجديد بالجولة 20 من الدوري المصري الممتاز.

وقاد المباراة تحكيميا، حمادة القلاوي كحكم ساحة.

ووصف المصري الأداء التحكيمي خلال المباراة بالجريمة مكتملة الأركان.

وطالب مجلس إداة المصري، القائمين على اتحاد الكرة بالتدخل لحماية مبدأ تكافؤ الفرص والمنافسة الشريفة بالكرة المصري.

وجاء بيان المصري بالكامل كالتالي

يعرب مجلس إدارة النادي المصري عن بالغ احتجاجه على المهزلة التحكيمية التي قادها حمادة القلاوي حكم مباراة الفريق الأول للكرة بالنادي أمام نظيره فريق انبي والتي تسببت في خسارة الفريق بثلاثة أهداف لهدفين.

ويؤكد مجلس الإدارة أن ما حدث في مباراة مساء الأحد يعد جريمة متكاملة الأركان بكل ما تحمله الكلمة من معنى ، فما شهدته المباراة من تربص قام به حكم المباراة تجاه الفريق فاق كل التصورات، بداية من ركلة جزاء مشكوك في صحتها تم احتسابها لصالح فريق انبي وأسفرت عن احراز هدف التعادل ، ثم الطرد غير المبرر لكريم العراقي لاعب الفريق في اشتراك متبادل مع لاعب انبي وهو الأمر الذي أدى للعب منذ الدقيقة السابعة والثلاثين بعشرة لاعبين ، وكذلك تغاضي حكم الساحة وحكم تقنية الفيديو عن ركلة جزاء للمصري مشابهة لحد كبير لتلك التي تم احتسابها لصالح فريق انبي ، ثم الطامة الكبرى بالتمادي غير المبرر في احتساب الوقت بدلا من الضائع خلال الشوط الثاني للمباراة - ما يزيد عن ستة عشر دقيقة ' والذي لعب خلاله الفريق بثمانية لاعبين فقط بعد إصابة اللاعب مصطفى العش نتيجة للخشونة المتعمدة والمتتالية من الفريق المنافس والتي شاهدها حكم المباراة بلا أي تدخل سوى بتوجيه البطاقة تلو الأخرى للاعبي المصري ليسفر ذلك في النهاية عن خسارة الفريق وبفعل فاعل لثلاث نقاط في سباقه نحو المنافسة.

مجلس إدارة النادي المصري إذ يعلن استنكاره الشديد تجاه ما حدث من إسفاف تحكيمي في مباراة الأحد فإنه يطالب القائمين على اتحاد الكرة المصري بالتدخل لحماية مبدأ تكافؤ الفرص والمنافسة الشريفة التي يقضي عليها حكام الكرة المصرية يومًا بعد يوم لأسباب غير مفهومة على الإطلاق اللهم إلا الحفاظ على مصالحهم الشخصية تجاه العديد من الأندية وهو الأمر الذي بات ظاهرًا للعيان ، ويشدد مجلس إدارة المصري أن ما يحدث حاليًا على ساحة التحكيم يقضي بكل تأكيد على أي بارقة أمل لإصلاح الكرة المصرية.

الهزيمة أوقفت رصيد المصري عند النقطة 29 في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري وبفارق 8 نقاط عن سيراميكا كليوباترا صاحب المركز الرابع.