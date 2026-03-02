إبراهيم حسن يوضح لـ في الجول حقيقة إلغاء معسكر منتخب مصر في قطر

الإثنين، 02 مارس 2026 - 00:49

كتب : محمد جمال

حسام حسن - منتخب مصر - إبراهيم حسن

أوضح إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الموقف بشأن معسكر المنتخب خلال شهر مارس الجاري المقرر إقامته في دولة قطر.

وأعلنت قطر في وقت سابق إيقاف كافة الأنشطة الرياضية وتأجيل كافة البطولات بدءا من الأحد 1 مارس وحتى إشعار آخر، بسبب الأحداث الراهنة في المنطقة. (طالع التفاصيل)

وقال إبراهيم حسن مدير منتخب مصر لـ FilGoal.com: "لم يتم إخطارنا بشكل رسمي حتى الآن بإلغاء معسكر منتخب مصر في قطر خلال شهر مارس الجاري، والذي يشمل مواجهتي السعودية وإسبانيا وديا".

وشدد "الجهاز الفني والإداري لمنتخب مصر جاهز لأي ظرف في المرحلة المقبل استعدادا لكأس العالم 2026".

ويلتقي منتخب مصر مع السعودية في ملعب أحمد بن علي يوم 26 مارس، ثم يلعب مع إسبانيا يوم 30 مارس في ملعب لوسيل.

وتعرضت عواصم بعض الدول العربية الآسيوية للقصف جراء الحرب الدائرة بين إيران وإسرائيل بمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية.

وسبق أن أوضحت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية أن مباراة إسبانيا ضد الأرجنتين حتى الآن محدد لها أن تقام في قطر بشكل طبيعي، لكن الأيام المقبلة ستحدد كل شيء بناء على الأحداث التي تشهدها البلاد.

وأفادت الإذاعة أن هناك نسبة محتملة أن تقام المباراة خارج قطر في حال استمرار الأوضاع كما هي.

ومن المفترض أن تقام المباراة بين بطل كوبا أمريكا وبطل يورو 2024، يوم 27 مارس المقبل على استاد لوسيل.

منتخب مصر كأس العالم 2026 مصر ضد إسبانيا
