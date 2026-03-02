كرة سلة – منتخب مصر يحقق أول فوز في تصفيات كأس العالم أمام أوغندا

حقق منتخب مصر لكرة السلة للرجال أول فوز له في تصفيات كأس العالم 2027 في قطر، وذلك على أوغندا بنتيجة 91-52.

وكان منتخب مصر خسر في أول مباراتين بالتصفيات أمام كل من مالي وأنجولا.

وبذلك احتل منتخب مصر المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، خلف منتخب مالي المتصدر بـ 6 نقاط، يليه منتخب أنجولا برصيد 5 نقاط، فيما تذيل منتخب أوغندا جدول الترتيب برصيد 3 نقاط، وذلك في انتظار انطلاق منافسات النافذة الثالثة خلال شهر يوليو المقبل لحسم المتأهلين إلى المرحلة الأخيرة من التصفيات.

ومن المنتظر أن تقام النافذة الثالثة للتصفيات في شهر يوليو المقبل.

وتستضيف صالة برج العرب بالإسكندرية منافسات النافذة الثانية للمجموعة الرابعة، التي تضم المنتخب الوطني إلى جانب منتخبات أنجولا، أوغندا، ومالي، خلال الفترة من 26 فبراير وحتى 1 مارس.

ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من كل مجموعة إلى المرحلة الثانية والأخيرة من التصفيات.

وكان أجوستي بوش المدير الفني للمنتخب اختار 12 لاعبًا في القائمة النهائية لمنتخب مصر، وهم: عمرو الجندي، عاصم مرعي، عمر طارق، أنس أسامة، إيهاب أمين، أحمد عادل دولا، خالد عبدالناصر، باتريك جاردنر،