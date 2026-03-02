بعد الفوز على بيراميدز.. راحة لمدة 24 ساعة للاعبي الزمالك

قرر معتمد جمال المدير الفني للزمالك منح لاعبيه راحة من التدريبات لمدة 24 ساعة.

وحقق الزمالك الفوز على بيراميدز بهدف دون رد في مباراة أقيمت على استاد الدفاع الجوي بالجولة 20 من الدوري المصري الممتاز.

وسجل حسام عبد المجيد هدف فوز الزمالك بالمباراة من ركلة جزاء بالدقيقة 60.

وقرر معتمد منح اللاعبين راحة من المران اليوم الإثنين، على أن يعود الفريق للتدريبات بداية من الثلاثاء على استاد الكلية الحربية.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع الاتحاد السكندري يوم الجمعة 6 مارس بالجولة 21 من الدوري على استاد القاهرة.

ويتصدر الزمالك حاليا جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 40 نقطة وبفارق 3 نقاط عن كل من بيراميدز والأهلي.