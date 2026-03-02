بعد الفوز على بيراميدز.. راحة لمدة 24 ساعة للاعبي الزمالك

الإثنين، 02 مارس 2026 - 00:38

كتب : FilGoal

الزمالك

قرر معتمد جمال المدير الفني للزمالك منح لاعبيه راحة من التدريبات لمدة 24 ساعة.

وحقق الزمالك الفوز على بيراميدز بهدف دون رد في مباراة أقيمت على استاد الدفاع الجوي بالجولة 20 من الدوري المصري الممتاز.

وسجل حسام عبد المجيد هدف فوز الزمالك بالمباراة من ركلة جزاء بالدقيقة 60.

أخبار متعلقة:
الدوري المصري – موعد مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري الأول منذ 4 أعوام.. الزمالك ينفرد بصدارة الدوري بالفوز على بيراميدز نجاح 100%.. حسام عبد المجيد يتقدم لـ الزمالك ويهز شباك بيراميدز تشكيل بيراميدز – ماييلي يقود الهجوم أمام الزمالك.. وناصر وحمدان على الدكة

وقرر معتمد منح اللاعبين راحة من المران اليوم الإثنين، على أن يعود الفريق للتدريبات بداية من الثلاثاء على استاد الكلية الحربية.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع الاتحاد السكندري يوم الجمعة 6 مارس بالجولة 21 من الدوري على استاد القاهرة.

ويتصدر الزمالك حاليا جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 40 نقطة وبفارق 3 نقاط عن كل من بيراميدز والأهلي.

الزمالك الدوري المصري معتمد جمال بيراميدز
نرشح لكم
محمد صبحي يغيب عن مواجهة الاتحاد السكندري بسبب الإيقاف الدوري المصري – السباق يشتعل.. تعرف على المواجهات المتبقية لرباعي القمة "جريمة مكتملة الأركان".. المصري يحتج على حكم مباراته ضد إنبي معتمد جمال: أطالب الجماهير بالصبر على بانزا.. ولهذا السبب أشركت صبحي المندوه: نعد الجماهير بمفاجأة هذا الموسم.. وأوجه التحية لـ جون إدوارد الدوري المصري – موعد مباراة حرس الحدود ضد بيراميدز بـ 9 لاعبين.. المصري يخسر من إنبي ويفقد فرصة الاقتراب من المربع الذهبي نفس النتيجة تتكرر.. بتروجت يخطف نقطة من مودرن سبورت في +96
أخر الأخبار
محمد صبحي يغيب عن مواجهة الاتحاد السكندري بسبب الإيقاف ساعة | الدوري المصري
الدوري المصري – السباق يشتعل.. تعرف على المواجهات المتبقية لرباعي القمة ساعة | الدوري المصري
ناجلسمان يعلن عودة هافيرتز وموسيالا لمنتخب ألمانيا ساعة | الكرة الأوروبية
مارسيليا يستفيق بفوز قاتل على ليون ويشعل صراع مقعد دوري الأبطال ساعة | الكرة الأوروبية
"جريمة مكتملة الأركان".. المصري يحتج على حكم مباراته ضد إنبي 2 ساعة | الدوري المصري
إبراهيم حسن يوضح لـ في الجول حقيقة إلغاء معسكر منتخب مصر في قطر 2 ساعة | منتخب مصر
كرة سلة – منتخب مصر يحقق أول فوز في تصفيات كأس العالم أمام أوغندا 2 ساعة | كرة سلة
بعد الفوز على بيراميدز.. راحة لمدة 24 ساعة للاعبي الزمالك 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول: كنا على علم بقرار ريبيرو.. وأبلغناه بدفع الشرط الجزائي فقط 2 في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الأهلي أمام زد 3 انتهت الدوري المصري - الأهلي (1)-(1) زد.. تعادل مثير 4 مهاجم الأهلي السابق.. لاعب مصري يقود فريقه التشيكي إلى دور الـ16 في دوري المؤتمر
/articles/524380/بعد-الفوز-على-بيراميدز-راحة-لمدة-24-ساعة-للاعبي-الزمالك