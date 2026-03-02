معتمد جمال: أطالب الجماهير بالصبر على بانزا.. ولهذا السبب أشركت صبحي

الإثنين، 02 مارس 2026 - 00:31

كتب : إبراهيم رمضان

معتمد جمال

طالب معتمد جمال المدير الفني للزمالك جماهير النادي بالصبر على شيكو بانزا لاعب الفريق.

واعتلى الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري بالفوز على منافسه بيراميدز بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 20.

وقال معتمد جمال خلال المؤتمر الصحفي: "مباراة بيراميدز هي الأصعب لأنه منافس قوي على لقب الدوري".

وأضاف "قمنا بتقسيم المباراة وكان باستطاعتنا تسجيل أكثر من هدف، وفي الشوط الثاني اعتمدنا على التحولات ونجحنا في التسجيل".

وتابع "الأداء سيتحسن مع مرور الوقت، ولا مجال لإهدار النقاط وخضنا لقاء بيراميدز من أجل الفوز".

وأكمل "جميع اللاعبين قدموا المطلوب منهم سواء جوان بيزيرا أو باقي اللاعبين، وأشكر الفريق على المجهود المبذول في الفترة الماضية، وراض عن تنفيد تعليمات الجهاز الفني بنسبة 90%".

وواصل "أشكر جماهير الزمالك على مساعدتنا لتحقيق الفوز، والفريق يمتلك أفضل لاعبين في إفريقيا وليس مصر فقط".

وشدد "ناصر منسي قدم مباراة جيدة على المستوى الدفاعي والهجومي، وألتمس له العذر على إهدار الفرص".

وتابع "أطالب الجماهير بالصبر على شيكو بانزا، نقرأ الإحصائيات الخاصة به بعد كل مباراة وتعتبر جيدة، لكنه يعاني من سوء الحظ لأنه عندما يفقد الكرة ترتد علينا بهدف، هناك أشياء تحدث من الممكن أن تكون أسوأ لكنها لا تبروز ولا يلاحظها المشاهد العادي".

واستمر "أنا محظوظ بتواجد قادة في كل خط يساعدون العناصر الشابة، ولست قلقا على الفريق أو اللاعبين الشباب".

وأتم "مشاركة محمد صبحي؟ هذه وجهة نظر فنية، وكل الحراس على أتم الجاهزية، وفريق بيراميدز يجيد استغلال سلاح الكرات العرضية ومحمد صبحي موفق في هذا الأمر".

ويعد هذا الفوز هو الأول للزمالك على بيراميدز في بطولة الدوري منذ 2022، إذ لعبت 4 مباريات بينهما وتعادل الأبيض مرتين وخسر مثليهما.

وللمباراة السابعة على التوالي يتمكن الزمالك من الفوز في بطولة الدوري.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الزمالك للنقطة 40 في صدارة جدول الترتيب، بينما توقف رصيد بيراميدز عند النقطة 37 في الوصافة.

