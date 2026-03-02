المندوه: نعد الجماهير بمفاجأة هذا الموسم.. وأوجه التحية لـ جون إدوارد

عبر حسام المندوه أمين صندوق الزمالك عن سعادته بفوز فريقه على بيراميدز وتصدر الدوري المصري.

ويلعب الزمالك ضد الاتحاد السكندري في المباراة المقبلة له في الدوري المصري.

وفاز الزمالك على بيراميدز بهدف دون رد في الجولة 20 من الدوري ليعتلي صدارة الترتيب برصيد 40 نقطة.

وقال المندوه عبر أون سبورت: "الزمالك قدم أداء مختلف أمام بيراميدز ونعد الجماهير بالمفاجأة هذا الموسم".

وأضاف "كل لاعبي الزمالك يقدمون كل ما لديهم ونحن نعيش حالة رائعة والكل متمسك بها من لاعبين وجمهور وجهاز فني ومجلس إدارة".

وأكمل "أوجه التحية لـ جون إدوارد المدير الرياضي نظرا لتركيزه في هذه الفترة وتحمله للكثير من الضغوط".

وأتم تصريحاته "نرتب لصرف مكافأة للاعبي الزمالك لأنهم أبطال وهم (ولاد أصول)".

ويلعب الزمالك في المباراة المقبلة ضد الاتحاد السكندري.

الزمالك الدوري المصري حسام المندوه
