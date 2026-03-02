مباراة الـ 6 أهداف.. جاتي ينقذ يوفنتوس من الهزيمة ضد روما في الوقت القاتل

الإثنين، 02 مارس 2026 - 00:27

كتب : FilGoal

احتفال فيديريكو جاتي بهدف يوفنتوس ضد روما

في مباراة شهدت إثارة حتى اللحظة الأخيرة، تعادل يوفنتوس مع روما بثلاثة أهداف لكل فريق على ملعب أولمبيكو بالجولة الـ27 من الدوري الإيطالي.

التعادل رفع رصيد روما إلى النقطة 51 في المركز الرابع، كما ارتفع رصيد يوفنتوس إلى النقطة 47 في المركز السادس.

تقدم روما بالهدف الأول عن طريق ويسلي بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 39.

أخبار متعلقة:
مستمر للموسم العاشر.. يوفنتوس يجدد عقد كارلو بينسوليو سكاي: يوفنتوس يناقش تجديد عقد سباليتي رغم الخروج من دوري الأبطال كيليني: نشعر بخيبة أمل وفخورون بالأداء.. وجالاتاسراي شرارة لاستعادة روح يوفنتوس بعد 12 عاما.. جالاتاسراي يفسد ريمونتادا يوفنتوس بسيناريو جنوني ويتأهل لدور الـ16

وتعادل فرانشيسكو كونسيساو ليوفنتوس بعد دقيقتين من بداية الشوط الثاني بتسديدة صاروخية أخرى.

وعاد روما للتقدم في الدقيقة 54 عن طريق إيفان نديكا بعد عرضية من لورينزو بيليجريني داخل منطقة الجزاء، استقبلها نديكا في الشباك بقدمه مباشرة.

وأضاف دونيل مالين الهدف الثالث لروما في الدقيقة 65 بعد تمريرة من مانو كوني لينفرد مالين بالمرمى ويضع الكرة في الشباك.

وقلص يوفنتوس الفارق عن طريق البديل جيريمي دوكو بتسديدة من داخل منطقة الجزاء مستغلًا تشتيتًا خاطئًا من المدافع.

وتعادل يوفنتوس في الوقت القاتل عن طريق فيديريكو جاتي مستغلًا ارتباكًا داخل منطقة الجزاء قبل أن يُنهي الكرة في الشباك.

وسيلعب يوفنتوس مباراته المقبلة ضد بيسا يوم السبت 7 مارس، بينما يلتقي روما مع جنوى يوم الأحد 8 مارس.

روما يوفنتوس الدوري الإيطالي
نرشح لكم
ناجلسمان يعلن عودة هافيرتز وموسيالا لمنتخب ألمانيا مارسيليا يستفيق بفوز قاتل على ليون ويشعل صراع مقعد دوري الأبطال جيمس: الخسارة من أرسنال محبطة تيمبر: الفوز على تشيلسي لم يكن سهلا أرتيتا: الدفاع أمام ركلات تشيلسي الثابتة مثل الكابوس روسينيور: نتعرض لنفس القصة في آخر 3 مباريات للعنصرية على الهلالي.. ماركا: تقرير حكم مباراة إلتشي أمام إسبانيول يدين رافا مير غياب مصطفى محمد مستمر.. نانت يعود لطريق الهزائم بالسقوط أمام ليل في الوقت القاتل
أخر الأخبار
محمد صبحي يغيب عن مواجهة الاتحاد السكندري بسبب الإيقاف 23 دقيقة | الدوري المصري
الدوري المصري – السباق يشتعل.. تعرف على المواجهات المتبقية لرباعي القمة 32 دقيقة | الدوري المصري
ناجلسمان يعلن عودة هافيرتز وموسيالا لمنتخب ألمانيا 43 دقيقة | الكرة الأوروبية
مارسيليا يستفيق بفوز قاتل على ليون ويشعل صراع مقعد دوري الأبطال 58 دقيقة | الكرة الأوروبية
"جريمة مكتملة الأركان".. المصري يحتج على حكم مباراته ضد إنبي ساعة | الدوري المصري
إبراهيم حسن يوضح لـ في الجول حقيقة إلغاء معسكر منتخب مصر في قطر ساعة | منتخب مصر
كرة سلة – منتخب مصر يحقق أول فوز في تصفيات كأس العالم أمام أوغندا ساعة | كرة سلة
بعد الفوز على بيراميدز.. راحة لمدة 24 ساعة للاعبي الزمالك ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول: كنا على علم بقرار ريبيرو.. وأبلغناه بدفع الشرط الجزائي فقط 2 في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الأهلي أمام زد 3 انتهت الدوري المصري - الأهلي (1)-(1) زد.. تعادل مثير 4 مهاجم الأهلي السابق.. لاعب مصري يقود فريقه التشيكي إلى دور الـ16 في دوري المؤتمر
/articles/524377/مباراة-الـ-6-أهداف-جاتي-ينقذ-يوفنتوس-من-الهزيمة-ضد-روما-في-الوقت-القاتل