مباراة الـ 6 أهداف.. جاتي ينقذ يوفنتوس من الهزيمة ضد روما في الوقت القاتل

في مباراة شهدت إثارة حتى اللحظة الأخيرة، تعادل يوفنتوس مع روما بثلاثة أهداف لكل فريق على ملعب أولمبيكو بالجولة الـ27 من الدوري الإيطالي.

التعادل رفع رصيد روما إلى النقطة 51 في المركز الرابع، كما ارتفع رصيد يوفنتوس إلى النقطة 47 في المركز السادس.

تقدم روما بالهدف الأول عن طريق ويسلي بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 39.

وتعادل فرانشيسكو كونسيساو ليوفنتوس بعد دقيقتين من بداية الشوط الثاني بتسديدة صاروخية أخرى.

وعاد روما للتقدم في الدقيقة 54 عن طريق إيفان نديكا بعد عرضية من لورينزو بيليجريني داخل منطقة الجزاء، استقبلها نديكا في الشباك بقدمه مباشرة.

وأضاف دونيل مالين الهدف الثالث لروما في الدقيقة 65 بعد تمريرة من مانو كوني لينفرد مالين بالمرمى ويضع الكرة في الشباك.

وقلص يوفنتوس الفارق عن طريق البديل جيريمي دوكو بتسديدة من داخل منطقة الجزاء مستغلًا تشتيتًا خاطئًا من المدافع.

وتعادل يوفنتوس في الوقت القاتل عن طريق فيديريكو جاتي مستغلًا ارتباكًا داخل منطقة الجزاء قبل أن يُنهي الكرة في الشباك.

وسيلعب يوفنتوس مباراته المقبلة ضد بيسا يوم السبت 7 مارس، بينما يلتقي روما مع جنوى يوم الأحد 8 مارس.