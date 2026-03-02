الدوري المصري – موعد مباراة حرس الحدود ضد بيراميدز

يستكمل بيراميدز مبارياته في الدوري المصري وذلك بعدما تعرض للهزيمة أمام الزمالك.

ويلعب بيراميدز ضد حرس الحدود في الجولة 21 من الدوري المصري.

وخسر بيراميدز من الزمالك بهدف دون رد ليتوقف رصيده عند النقطة 37 بالتساوي مع الأهلي وسيراميكا كليوباترا.

موعد مباراة حرس الحدود وبيراميدز

ويلتقي بيراميدز مع حرس الحدود يوم الخميس المقبل الموافق 5 مارس 2026 الجاري.

وتقام المباراة في استاد المكس.

وتنطلق في تمام التاسعة والنصف مساء.

وتذاع عبر قناة أون سبورت.