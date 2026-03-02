الدوري المصري – موعد مباراة حرس الحدود ضد بيراميدز

الإثنين، 02 مارس 2026 - 00:05

كتب : FilGoal

بيراميدز

يستكمل بيراميدز مبارياته في الدوري المصري وذلك بعدما تعرض للهزيمة أمام الزمالك.

ويلعب بيراميدز ضد حرس الحدود في الجولة 21 من الدوري المصري.

وخسر بيراميدز من الزمالك بهدف دون رد ليتوقف رصيده عند النقطة 37 بالتساوي مع الأهلي وسيراميكا كليوباترا.

أخبار متعلقة:
الدوري المصري – موعد مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري بـ 9 لاعبين.. المصري يخسر من إنبي ويفقد فرصة الاقتراب من المربع الذهبي نفس النتيجة تتكرر.. بتروجت يخطف نقطة من مودرن سبورت في +96

موعد مباراة حرس الحدود وبيراميدز

ويلتقي بيراميدز مع حرس الحدود يوم الخميس المقبل الموافق 5 مارس 2026 الجاري.

وتقام المباراة في استاد المكس.

وتنطلق في تمام التاسعة والنصف مساء.

وتذاع عبر قناة أون سبورت.

بيراميدز الدوري المصري حرس الحدود
نرشح لكم
"جريمة مكتملة الأركان".. المصري يحتج على حكم مباراته ضد إنبي بعد الفوز على بيراميدز.. راحة لمدة 24 ساعة للاعبي الزمالك معتمد جمال: أطالب الجماهير بالصبر على بانزا.. ولهذا السبب أشركت صبحي المندوه: نعد الجماهير بمفاجأة هذا الموسم.. وأوجه التحية لـ جون إدوارد بـ 9 لاعبين.. المصري يخسر من إنبي ويفقد فرصة الاقتراب من المربع الذهبي نفس النتيجة تتكرر.. بتروجت يخطف نقطة من مودرن سبورت في +96 الدوري المصري – موعد مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري الأول منذ 4 أعوام.. الزمالك ينفرد بصدارة الدوري بالفوز على بيراميدز
أخر الأخبار
"جريمة مكتملة الأركان".. المصري يحتج على حكم مباراته ضد إنبي 8 دقيقة | الدوري المصري
إبراهيم حسن يوضح لـ في الجول حقيقة إلغاء معسكر منتخب مصر في قطر 21 دقيقة | منتخب مصر
كرة سلة – منتخب مصر يحقق أول فوز في تصفيات كأس العالم أمام أوغندا 29 دقيقة | كرة سلة
بعد الفوز على بيراميدز.. راحة لمدة 24 ساعة للاعبي الزمالك 32 دقيقة | الدوري المصري
معتمد جمال: أطالب الجماهير بالصبر على بانزا.. ولهذا السبب أشركت صبحي 39 دقيقة | الدوري المصري
المندوه: نعد الجماهير بمفاجأة هذا الموسم.. وأوجه التحية لـ جون إدوارد 41 دقيقة | الدوري المصري
مباراة الـ 6 أهداف.. جاتي ينقذ يوفنتوس من الهزيمة ضد روما في الوقت القاتل 43 دقيقة | الكرة الأوروبية
الدوري المصري – موعد مباراة حرس الحدود ضد بيراميدز ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول: كنا على علم بقرار ريبيرو.. وأبلغناه بدفع الشرط الجزائي فقط 2 في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الأهلي أمام زد 3 انتهت الدوري المصري - الأهلي (1)-(1) زد.. تعادل مثير 4 مهاجم الأهلي السابق.. لاعب مصري يقود فريقه التشيكي إلى دور الـ16 في دوري المؤتمر
/articles/524376/الدوري-المصري-موعد-مباراة-حرس-الحدود-ضد-بيراميدز