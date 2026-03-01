بـ 9 لاعبين.. المصري يخسر من إنبي ويفقد فرصة الاقتراب من المربع الذهبي

حقق إنبي فوزًا مثيرًا على المصري بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة أُقيمت على ملعب السويس الجديد بالجولة 20 من الدوري المصري الممتاز.

سجل ثلاثية إنبي في المباراة كل من أحمد خليل "كالوشا" وحامد عبد الله وعماد ميهوب، بينما أحرز ثنائية المصري عبد الرحيم دغموم وأسامة الزمراوي.

الفوز رفع رصيد إنبي إلى النقطة 24 في المركز الـ11، بينما توقف رصيد المصري عند النقطة 29 في المركز الخامس.

المباراة أكملها المصري في النهاية بـ9 لاعبين فقط بسبب طرد كريم العراقي، وعدم قدرة مصطفى العش على استكمال المباراة للإصابة عقب نهاية التبديلات.

أحداث المباراة

تقدم المصري بالهدف الأول عن طريق عبد الرحيم دغموم بعد تبادل رائع للكرة انتهى بتسديدة من دغموم في الشباك.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لإنبي في الدقيقة 32 بعد لمسة يد على مصطفى العش.

وسجل كالوشا ركلة الجزاء بنجاح ليدون هدف التعادل لفريقه.

وبعد دقيقتين فقط، حصل كريم العراقي على بطاقة حمراء مباشرة بعد ارتكاب خطأ ضد لاعب إنبي المنفرد بالمرمى.

وعاد المصري للتقدم في الدقيقة 43 عن طريق أسامة الزمراوي برأسية بعد متابعة لتسديدة ميدو جابر التي تصدى لها الحارس.

وتعادل إنبي من جديد في الدقيقة 53 عن طريق حامد عبد الله بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وكاد دغموم أن يسجل الهدف الثالث للمصري في الدقيقة 63 بتسديدة قوية، ولكن كرته جاءت فوق المرمى مباشرة.

وتعرض مصطفى العش لاعب المصري لحالة إغماء في الدقيقة 97 بعد سقوطه على الأرض بدون أي احتكاك، ولكنه استعاد وعيه بشكل طبيعي وجلس على مقاعد البدلاء بعد دخول الجهاز الطبي.

وأكمل المصري دقائق الوقت بدلًا من الضائع بـ9 لاعبين، ليستغل عماد ميهوب النقص العددي ويسجل هدف الفوز لإنبي في الدقيقة 114 بعد ركلة ركنية نُفذت داخل منطقة الجزاء، واستلمها ميهوب داخل منطقة الجزاء وسدد في الشباك.

وسيلعب المصري مباراته المقبلة مع الإسماعيلي، بينما يلتقي إنبي مع كهرباء الإسماعيلية.