نفس النتيجة تتكرر.. بتروجت يخطف نقطة من مودرن سبورت في +96

خطف بتروجت تعادلا قاتلا أمام مودرن سبورت في الجولة 20 من الدوري المصري بنتيجة 1-1 في استاد القاهرة.

سجل لمودرن سبورت رشاد المتولي فيما سجل رشيد أحمد لبتروجت.

وتقدم مودرن سبورت مبكرا في الدقيقة 3 عن طريق رشاد المتولي.

وخطف البديل رشيد أحمد التعادل في الدقيقة 90+5 من ضربة خلفية مزدوجة.

وللمرة الثانية على التوالي يتعادل الفريقان في الدوري المصري وكلاهما انتهى بنتيجة 1-1.

التعادل أبقى بتروجت عاشرا برصيد 25 نقطة من 19 مباراة.

فيما ظل مودرن سبورت في المركز الثالث عشر برصيد 23 نقطة من 18 مباراة.