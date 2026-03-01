نفس النتيجة تتكرر.. بتروجت يخطف نقطة من مودرن سبورت في +96
الأحد، 01 مارس 2026 - 23:51
كتب : FilGoal
خطف بتروجت تعادلا قاتلا أمام مودرن سبورت في الجولة 20 من الدوري المصري بنتيجة 1-1 في استاد القاهرة.
سجل لمودرن سبورت رشاد المتولي فيما سجل رشيد أحمد لبتروجت.
وتقدم مودرن سبورت مبكرا في الدقيقة 3 عن طريق رشاد المتولي.
وخطف البديل رشيد أحمد التعادل في الدقيقة 90+5 من ضربة خلفية مزدوجة.
وللمرة الثانية على التوالي يتعادل الفريقان في الدوري المصري وكلاهما انتهى بنتيجة 1-1.
التعادل أبقى بتروجت عاشرا برصيد 25 نقطة من 19 مباراة.
فيما ظل مودرن سبورت في المركز الثالث عشر برصيد 23 نقطة من 18 مباراة.
