الدوري المصري – موعد مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري
الأحد، 01 مارس 2026 - 23:47
كتب : FilGoal
يواصل الزمالك مبارياته في الدوري المصري وذلك بعدما فاز على بيراميدز.
ويلعب الزمالك ضد الاتحاد السكندري في المباراة المقبلة له في الدوري المصري.
وفاز الزمالك على بيراميدز بهدف دون رد في الجولة 20 من الدوري ليعتلي صدارة الترتيب برصيد 40 نقطة.
ويلتقي الزمالك مع الاتحاد السكندري في الجولة 21 من الدوري.
وتقام المباراة يوم الجمعة المقبل الموافق 6 مارس الجاري.
وتنطلق في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة.
وتُلعب على استاد القاهرة الدولي.
وتذاع عبر قناة أون سبورت.
