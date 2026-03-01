الأول منذ 4 أعوام.. الزمالك ينفرد بصدارة الدوري بالفوز على بيراميدز

اعتلى الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري بالفوز على منافسه بيراميدز بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 20.

وسجل حسام عبد المجيد هدف الزمالك من ركلة جزاء.

ويعد هذا الفوز هو الأول للزمالك على بيراميدز في بطولة الدوري منذ 2022، إذ لعبت 4 مباريات بينهما وتعادل الأبيض مرتين وخسر مثليهما.

وللمباراة السابعة على التوالي يتمكن الزمالك من الفوز في بطولة الدوري.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الزمالك للنقطة 40 في صدارة جدول الترتيب، بينما توقف رصيد بيراميدز عند النقطة 37 في الوصافة.









































































































































وصف المباراة

دخل الزمالك بقوة منذ بداية المباراة وترجم محمد شحاتة ذلك بتسديدة قوية في القائم في الدقيقة الثانية.

ثم تبادلت السيطرة بين الفريقين وبعد دقيقة واحدة سدد زلاكة كرة خطيرة ذهبت أعلى المرمى قليلا.

وفي الدقيقة الرابعة سدد وليد الكرتي كرة خطيرة من داخل منطقة الجزاء تصدى لها محمد صبحي.

وسدد قطة كرة بعيدة عن المرمى قليلا في الدقيقة العاشرة.

وفي الدقيقة 17 أهدر بيزيرا انفرادا تاما بعد تسديدة ضعيفة أمسكها أحمد الشناوي بسهولة.

وحصل أحمد سامي لاعب بيراميدز على بطاقة صفراء بعد تدخله على بيزيرا في الدقيقة 24.

وفي الدقيقة 42 أهدر ناصر منسي فرصة هدف محقق.

ودخل شيكو بانزا بين الشوطين بدلا من محمد السيد.

وفي الدقيقة 52 أهدر فتوح فرصة خطيرة بعد تسديدة تصدى لها الشناوي.

واستغل ناصر منسي خطأ أحمد سامي بالتمرير الخاطئ للشناوي ليلحق بها منسي قبل الشناوي، ليضطر الحكم للعودة للفيديو في الدقيقة 56.

وقرر الحكم احتساب ركلة جزاء للزمالك بعد العودة للفيديو ونفذها حسام عبد المجيد بنجاح في الدقيقة 60.

video:1

وبعد 5 دقائق سدد الشيبي عن طريق ركلة حرة مباشرة تصدى لها صبحي.

وفي الدقيقة 66 أهدر بيزيرا انفرادا تاما بالشناوي الذي تصدى ببراعة.

دخل ناصر منسي وإيفرتون بدلا من زلاكة وقطة في الدقيقة 68.

وسدد ناصر منسي كرة ضعيفة بعد تحول سريع للزمالك في الدقيقة 71.

وفي الدقيقة 73 سدد بيزيرا كرة قوية من داخل منطقة الجزاء لكن تصدى لها الشناوي.

وخرج عبد الله السعيد ودخل أحمد ربيع بدلا منه في الدقيقة 74.

وأجرى معتمد جمال مدرب الزمالك تبديل آخر بخروج ناصر منسي ودخول عدي الدباغ في الدقيقة 81.

وبعد 4 دقائق خرج مصطفى فتحي ودخل مروان حمدي بدلا منه.

وأطلق إيفرتون تسديدة قوية لكن ذهبت بعيدة عن المرمى قليلا.

وتدخل كريم حافظ بشكل قوية على بيزيرا في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع خلال تحول سريع للزمالك وحصل حافظ على بطاقة صفراء.

وتمكن الزمالك من الحفاظ على شباكه والحصول على نقاط المباراة كاملة.