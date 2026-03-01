سموحة يهدد مراكز المقدمة بثلاثية في البنك الأهلي

الأحد، 01 مارس 2026 - 23:37

كتب : FilGoal

الأهلي - سموحة

استعاد سموحة الانتصارات في الدوري المصري بعدما حقق الفوز على البنك الأهلي بثلاثية مقابل هدف في الجولة 20 من المسابقة.

ورفع سموحة رصيده إلى النقطة 28 في المركز السادس بجدول الترتيب، بينما توقف رصيد البنك الأهلي عند النقطة 25 في المركز التاسع.

وخسر سموحة 3 مباريات متتالية في الدوري أمام الزمالك والاتحاد والأهلي، قبل استعادة الانتصارات أمام البنك الأهلي.

تقدم سموحة في الدقيقة 11 عن طريق سمير فكري، ثم أضاف سامادو أتدجيكو الهدف الثاني في الدقيقة 40 من ركلة حرة مباشرة.

وسجل البنك الأهلي هدفه الوحيد في الدقيقة 45+3 عن طريق أحمد ميهوب حارس سموحة بالخطأ في مرماه بعدما فشل في الإمساك بالكرة بعد ضربة رأسية.

وأكد خالد الغندور فوز سموحة بالهدف الثالث في الدقيقة 51 بتسديدة ولا أروع من خارج منطقة الجزاء.

ويلعب سموحة في الجولة الأخيرة من المرحلة الأولى للدوري ضد مودرن سبورت، بينما يلعب البنك الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا.

البنك الأهلي سموحة الدوري المصري
