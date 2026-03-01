نجاح 100%.. حسام عبد المجيد يتقدم لـ الزمالك ويهز شباك بيراميدز

واصل حسام عبد المجيد لاعب الزمالك تسجيله للأهداف من ركلات الجزاء بعدما هز شباك بيراميدز.

ويحل الزمالك ضيفا على بيراميدز في الجولة 20 من الدوري المصري في استاد الدفاع الجوي.

وتحصل ناصر منسي على ركلة جزاء بعد تعرضه للعرقلة من محمد الشناوي في الدقيقة 57.

وسجل حسام هدف تقدم الزمالك على يسار الشناوي لتصبح النتيجة 1-0.

بتنفيذ أكثر من رائع👏🏼⚪️ حسام عبد المجيد يسجل الهدف الأول للزمالك من ركلة جزاء ⚽️

وللمرة الخامسة على التوالي يسجل حسام عبد المجيد من ركلة جزاء بقميص الأبيض في جميع المسابقات.

فسجل ضد بتروجت والأهلي وبتروجت وبيراميدز في الدوري والمصري في الكونفدرالية بنسبة نجاح 100%.

ووصل حسام للهدف رقم 13 في مسيرته بقميص الزمالك، والعاشر في الدوري المصري خلال 99 مباراة بالدوري المصري.

وأصبح حسام أكثر مدافع تسجيلا للأهداف من ركلة جزاء في الدوري المصري هذا الموسم برصيد 3 أهداف بالتساوي مع أحمد ياسر ريان وأحمد العجوز.