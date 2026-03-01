الدربي رقم 110.. إشبيلية يعود من بعيد ويتعادل مع ريال بيتيس

تعادل ريال بيتيس مع إشبيلية بهدفين لكل فريق في مباراة أُقيمت على ملعب لا كارتوخا بالجولة 26 من الدوري الإسباني.

كانت المباراة رقم 110 في ديربي إشبيلية بين الفريقين ببطولة الدوري الإسباني.

وخلال 109 مباريات سابقة، فاز إشبيلية في 50 مباراة مقابل 32 لبيتيس، وانتهت 27 مباراة بالتعادل.

تقدم بيتيس بالهدف الأول عن طريق أنتوني في الدقيقة 16 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وأضاف ألفارو فيدالجو الهدف الثاني مستغلًا تمريرة من عبد الصمد الزلزولي.

وفي الشوط الثاني، قلص إشبيلية الفارق عن طريق أليكسيس سانشيز برأسية مستغلًا عرضية من أوزو.

وسجل إزاك روميرو هدف التعادل لإشبيلية في الدقيقة 85 مستغلًا تمريرة بالرأس من جبريل سو.

رفع التعادل رصيد بيتيس إلى 43 نقطة في المركز الخامس، بينما ارتفع رصيد إشبيلية إلى 30 نقطة في المركز الـ12.

وسيلعب إشبيلية مباراته المقبلة ضد رايو فايكانو، بينما يلتقي ريال بيتيس مع خيتافي.