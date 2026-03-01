كرة طائرة – الإعلان عن مواعيد الدور النهائي من المصري للرجال

الأحد، 01 مارس 2026 - 22:11

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك - كرة طائرة

أعلن الاتحاد المصري للكرة الطائرة مواعيد مباريات الدور النهائي الدوري المصري للمحترفين للموسم الجاري 2025-2026.

ويقام الدور النهائي بمشاركة 8 فرق على أن تلعب كل الفرق ضد بعضها البعض، ليلعب كل فريق 7 مباريات من أجل حسم الترتيب الأخير.

ومن ثم تقام الأدوار الإقصائية بمواجهة صاحب المركز الأول مع الثامن، والثاني مع السابع، والثالث مع السادس، والرابع مع الخامس.

كرة طائرة - الاتحاد والجزيرة يكملان عقد المتأهلين إلى الدور النهائي من الدوري كرة طائرة - مقتل 20 لاعبة في إيران نتيجة القصف الجوي

ويشارك 8 فرق وهي الأهلي والزمالك وبتروجت وسبورتنج والطيران والقناة والجزيرة والاتحاد السكندري.

وتبدأ مباريات المرحلة الترتيبية يوم 6 مارس وتنتهي يوم 25 مارس.

وجاءت مواعيد المباريات بالكامل كالآتي:

May be an image of ‎text that says '‎جدول مباريات الدور النهائي دوري السوبر الممتاز رجال الجولة الأولى االجمعة 6 مارس الطيران 08-30PM صالة الدكتور حلسل مصطفى الزمالك الجزيرة PM 08-30P 小肿 صالة الشباب والرياضة بتروجيت الأهلي ΡΜ 10.30 라시도 صالة الدكتور حلسل مصطفى القناة ASD سبورتنج 10=30 10-30PM MITHNE MINHN مالة الشباب والرياضة الاتحاد 生0％0 KAE مامصن بتْل_مُصزَ 海丽 BANQUEMIR MISR BANQUE‎'‎May be an image of ‎text that says '‎جدول مباريات الدور النهائي دوري السوبر الممتاز رجال الجولة الثانية السبت 7 مارس 4 الطيران 08*30 صالة لاكتو حلسن مصطفى سبورتنج ASD الزمالك ΡΜ 08=30 ก9มุ.58 صالة الشباب والرياضة الاتحاد القناة ΡΜ 10=30 صالة الدكتو حلسن مصطفى بتروجيت الأهلي 10=30 مالة الشباب والرياضة الجزيرة កនគ់រា فصف بتْل_مُصن ج_ا MISR BANQUE‎'‎May be an image of ‎text that says '‎جدول مباريات الدور النهائي دوري السوبر الممتاز رجال الجولة الثالثة الأربعاء 11 مارس ASD 08*30PM سبورتنج صالة الدكتور حلسن مصطفى ALITIHNS الأهلي 홍주한기으 الاتحاد Μ 08*30P القناة صالة الشباب والرياضة بتروجيت Ρ 10-30 صالة الدكتور حسل مصطفى الزمالك الجزيرة 10=30 مالة الشباب والرياضة الطيران MROTT مصن بتْكْ_مُصن اا MISR BANQUE‎'‎May be an image of ‎text that says '‎جدول مباريات الدور النهائي دوري السوبر الممتاز -رجال الجولة الرابعة االأحد 15 مارس 08=30PM الزمالك صال لاكتو حلسن مصطفى 0.5 سبورتنج ASD القناة ΡΜ 08-30P صالة الشباب والرياضة الجزيرة بتروحين ΡΜ 10=30 صالة لانتور حلسل مصطفى ALITTNND الأهلي الاتحاد ΡΜ 10=30 صالة الشباب والرياضة الطيران B0E بتْك_مصزَ 海澤 MISR BANQUE‎'‎May be an image of ‎text that says '‎جدول مباريات الدور النهائي دوري السوبر الممتاز رجال الجولة الخامسة الأثنين 16 مارس 4LITHA3 ابة الاتحاد 08-30PM صالة الدكتور حلسن مصطفى الأهلي 통주한인 ASD سبورتنج Μ 08-30 القناة COWISC صالة الشباب والرياضة الجزيرة PM 10:30 صالة لدكتور حلسل مصطفى الزمالك الطيران PM 10:30 صالة الشباب والرياضة بتروجيت mG4 مصن بتل_فصز 너레크에 MISR ΑΝ‎'‎May be an image of ‎map and ‎text that says '‎جدول مباريات الدور النهائي دوري السوبر الممتاز رجال الجولة السادسة لثلاثاء 24 مارس الجزيرة 01·00P صالة الدكتور راحلن مصطفى سبورتنح الاتحاد ASD 03-00PM مالة الدكتور حسن مصطفى بتروجيت الطيران 05.00 ណុណកម្មុ.ស صالة الدكتور حلسل مصطفى الأهلي القناة PM 08.00 صالة الدكتور حلسن مصطفى الزمالك MO2E مصف فتك_فصز MISR BANQUE 노레용다‎'‎‎May be an image of ‎text that says '‎جدول مباريات الدور النهائي دوري السوبر الممتاز رجال الجولة السابعة الأربعاء 25 مارس おはす。 ALITTHAI အ الاتحاد 01:00PM กม55 صالة الدكتور حلسل مصطفى الجزيرة القناة 03*00 الطيران 더료분 صالة الدكتو حلسل مصطفى AS سبورتتج PM 05.00 بترو بتروجيت حيت صالة الدكتور حلسل مصطفى الزمالك PM 08•00PM فاهن صاله الدكتو حسن مصطفى الأهلي በአለክም 座 مصن بتْك_مُصر 海丽 MISR BANQUE‎'‎

الأهلي الزمالك كرة طائرة
