كرة طائرة – الإعلان عن مواعيد الدور النهائي من المصري للرجال

أعلن الاتحاد المصري للكرة الطائرة مواعيد مباريات الدور النهائي الدوري المصري للمحترفين للموسم الجاري 2025-2026.

ويقام الدور النهائي بمشاركة 8 فرق على أن تلعب كل الفرق ضد بعضها البعض، ليلعب كل فريق 7 مباريات من أجل حسم الترتيب الأخير.

ومن ثم تقام الأدوار الإقصائية بمواجهة صاحب المركز الأول مع الثامن، والثاني مع السابع، والثالث مع السادس، والرابع مع الخامس.

ويشارك 8 فرق وهي الأهلي والزمالك وبتروجت وسبورتنج والطيران والقناة والجزيرة والاتحاد السكندري.

وتبدأ مباريات المرحلة الترتيبية يوم 6 مارس وتنتهي يوم 25 مارس.

وجاءت مواعيد المباريات بالكامل كالآتي: