كرة طائرة – الإعلان عن مواعيد الدور النهائي من المصري للرجال
الأحد، 01 مارس 2026 - 22:11
كتب : FilGoal
أعلن الاتحاد المصري للكرة الطائرة مواعيد مباريات الدور النهائي الدوري المصري للمحترفين للموسم الجاري 2025-2026.
ويقام الدور النهائي بمشاركة 8 فرق على أن تلعب كل الفرق ضد بعضها البعض، ليلعب كل فريق 7 مباريات من أجل حسم الترتيب الأخير.
ومن ثم تقام الأدوار الإقصائية بمواجهة صاحب المركز الأول مع الثامن، والثاني مع السابع، والثالث مع السادس، والرابع مع الخامس.
ويشارك 8 فرق وهي الأهلي والزمالك وبتروجت وسبورتنج والطيران والقناة والجزيرة والاتحاد السكندري.
وتبدأ مباريات المرحلة الترتيبية يوم 6 مارس وتنتهي يوم 25 مارس.
وجاءت مواعيد المباريات بالكامل كالآتي:
نرشح لكم
كرة طائرة - الاتحاد والجزيرة يكملان عقد المتأهلين إلى الدور النهائي من الدوري كرة طائرة - مقتل 20 لاعبة في إيران نتيجة القصف الجوي كرة طائرة - إيقاف ياكوفليف لاعب الزمالك لنهاية الموسم بسبب عدم دفع رسوم قيده كرة طائرة - الختام 30 مارس.. الكشف عن جدول الدور النهائي من دوري السيدات كرة طائرة - "قدومه أرعب الخصوم".. مصافي الشمال العراقي يعلن ضم أحمد صلاح كرة طائرة - سداسي متأهل إلى الدور النهائي من دوري السيدات.. ونظام المسابقة كرة طائرة - الأهلي بالعلامة الكاملة في الدوري.. وانتصار الزمالك بصعوبة على مصر للبترول كرة طائرة - الكشف عن مواعيد ربع نهائي كأس مصر للسيدات.. ومواجهة نارية مرتقبة