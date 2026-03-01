كرة طائرة – الإعلان عن مواعيد الدور النهائي من الدوري المصري للرجال
الأحد، 01 مارس 2026 - 22:11
كتب : FilGoal
أعلن الاتحاد المصري للكرة الطائرة مواعيد مباريات الدور النهائي الدوري المصري للمحترفين للموسم الجاري 2025-2026.
ويقام الدور النهائي بمشاركة 8 فرق على أن تلعب كل الفرق ضد بعضها البعض، ليلعب كل فريق 7 مباريات من أجل حسم الترتيب الأخير.
ومن ثم تقام الأدوار الإقصائية بمواجهة صاحب المركز الأول مع الثامن، والثاني مع السابع، والثالث مع السادس، والرابع مع الخامس.
ويشارك 8 فرق وهي الأهلي والزمالك وبتروجت وسبورتنج والطيران والقناة والجزيرة والاتحاد السكندري.
وتبدأ مباريات المرحلة الترتيبية يوم 6 مارس وتنتهي يوم 25 مارس.
وجاءت مواعيد المباريات بالكامل كالآتي:
نرشح لكم
كرة طائرة - الكشف عن نتيجة قرعة ثمن نهائي كأس مصر للرجال كرة طائرة - انتصار سيدات الأهلي والزمالك في بداية الدور النهائي للدوري المصري كرة طائرة - الأهلي والزمالك ينتصران في افتتاح المرحلة الترتيبية لدوري المحترفين كرة طائرة - مهلة للزمالك لسداد رسوم قيد الروسي ديمتري كرة طائرة - الكشف عن مواعيد كأس مصر للسيدات حتى النهائي كرة طائرة - الاتحاد والجزيرة يكملان عقد المتأهلين إلى الدور النهائي من الدوري كرة طائرة - مقتل 20 لاعبة في إيران نتيجة القصف الجوي كرة طائرة - إيقاف ياكوفليف لاعب الزمالك لنهاية الموسم بسبب عدم دفع رسوم قيده