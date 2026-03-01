مباشر الدوري - إنبي (2)-(2) المصري.. الثالث يضيع

الأحد، 01 مارس 2026 - 21:25

كتب : FilGoal

صلاح محسن - المصري - زيسكو

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة إنبي ضد المصري في الجولة 20 من الدوري المصري الممتاز.

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أخبار متعلقة:
تشكيل المصري - صلاح محسن والزمراوي يقودان الهجوم ضد إنبي الدوري المصري – موعد مباراة المقاولون والأهلي والقناة الناقلة بتواجد 5 مصري محترف.. أون سبورت تحصل على حقوق بث الدوري الإسباني لكرة اليد بحضور مصري.. موعد وتفاصيل قرعة ثمن نهائي الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر

ق63. فرصة الهدف الثالث تضيع من المصري بتسديدة قوية من عبد الرحيم دغموم.

ق53. جووول التعادل من جديد لإنبي عن طريق حامد عبد الله

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق43. جووول الثاني للمصري عن طريق أسامة الزمراوي برأسية وبمتابعة لتسديدة ميدو جابر التي تصدى لها الحارس.

ق36. بطااقة حمراء لكريم العراقي بعد خطأ ضد لاعب إنبي المنفرد.

ق34. جووول التعادل لإنبي عن طريق أحمد خليل "كالوشا" من ركلة جزاء.

ق32. ركلة جزاء لإنبي بعد لمسة يد على مصطفى العش.

ق16. جووول أول للمصري عن طريق عبد الرحيم دغموم بعد تبادل رائع للكرة مع صلاح محسن.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

المصري إنبي الدوري المصري
نرشح لكم
نجاح 100%.. حسام عبد المجيد يتقدم لـ الزمالك ويهز شباك بيراميدز مباشر الدوري المصري - بيراميدز (0)-(1) الزمالك.. خروج عبد الله السعيد تشكيل بيراميدز – ماييلي يقود الهجوم أمام الزمالك.. وناصر وحمدان على الدكة تشكيل الزمالك - عودة صبحي لحراسة المرمى.. وفتوح وبنتايك أساسيان أمام بيراميدز تشكيل المصري - صلاح محسن والزمراوي يقودان الهجوم ضد إنبي اتحاد الكرة يعلن عقوبات مباراة الأهلي ضد زد مواليد 2009 منافس الأهلي - الترجي يضرب الأولمبي الباجي بثلاثية أجندة بيراميدز في مارس - 6 مباريات في 3 مسابقات مختلفة قبل التوقف الدولي
أخر الأخبار
نجاح 100%.. حسام عبد المجيد يتقدم لـ الزمالك ويهز شباك بيراميدز 2 دقيقة | الدوري المصري
جيمس: الخسارة من أرسنال محبطة 20 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تيمبر: الفوز على تشيلسي لم يكن سهلا 24 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الدربي رقم 110.. إشبيلية يعود من بعيد ويتعادل مع ريال بيتيس 41 دقيقة | الدوري الإسباني
كرة طائرة – الإعلان عن مواعيد الدور النهائي من المصري للرجال 57 دقيقة | كرة طائرة
أرتيتا: الدفاع أمام ركلات تشيلسي الثابتة مثل الكابوس ساعة | الدوري الإنجليزي
روسينيور: نتعرض لنفس القصة في آخر 3 مباريات ساعة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري - إنبي (2)-(2) المصري.. الثالث يضيع ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نادر شوقي: هذا أول رد لوالد زيزو على عرض الأهلي.. والنادي رفض ضمه في البداية 2 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول: كنا على علم بقرار ريبيرو.. وأبلغناه بدفع الشرط الجزائي فقط 3 في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الأهلي أمام زد 4 انتهت الدوري المصري - الأهلي (1)-(1) زد.. تعادل مثير
/articles/524363/مباشر-الدوري-إنبي-2-2-المصري-الثالث-يضيع