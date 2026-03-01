مباشر الدوري - إنبي (2)-(2) المصري.. الثالث يضيع

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة إنبي ضد المصري في الجولة 20 من الدوري المصري الممتاز.

ق63. فرصة الهدف الثالث تضيع من المصري بتسديدة قوية من عبد الرحيم دغموم.

ق53. جووول التعادل من جديد لإنبي عن طريق حامد عبد الله

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق43. جووول الثاني للمصري عن طريق أسامة الزمراوي برأسية وبمتابعة لتسديدة ميدو جابر التي تصدى لها الحارس.

ق36. بطااقة حمراء لكريم العراقي بعد خطأ ضد لاعب إنبي المنفرد.

ق34. جووول التعادل لإنبي عن طريق أحمد خليل "كالوشا" من ركلة جزاء.

ق32. ركلة جزاء لإنبي بعد لمسة يد على مصطفى العش.

ق16. جووول أول للمصري عن طريق عبد الرحيم دغموم بعد تبادل رائع للكرة مع صلاح محسن.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل