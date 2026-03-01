مباشر الدوري المصري - بيراميدز (0)-(1) الزمالك.. خروج عبد الله السعيد

الأحد، 01 مارس 2026 - 21:24

كتب : FilGoal

ناصر منسي - الزمالك - بيراميدز

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بيراميدز أمام الزمالك في الجولة 20 من الدوري المصري.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة، بالتساوي مع الزمالك وسيراميكا كليوباترا والأهلي.

لمتابعة المباراة من هنا

أخبار متعلقة:
قائمة بيراميدز - غياب علي جبر أمام الزمالك أجندة بيراميدز في مارس - 6 مباريات في 3 مسابقات مختلفة قبل التوقف الدولي أجندة الزمالك في مارس - مواجهة بيراميدز ضمن 5 مباريات قبل التوقف الدولي كما كشف في الجول - محمود ناجي حكما لمباراة بيراميدز ضد الزمالك

----------------------------------------

ق 74: خروج عبد الله السعيد ودخول أحمد ربيع.

ق 73: بيزيرا يسدد كرة قوية تصدى لها الشناوي.

ق 71: ناصر ماهر يسدد كرة ضعيفة بعد تحول سريع للزمالك.

ق 68: دخول ناصر ماهر وإيفرتون بدلا من زلاكة وقطة.

ق 66: بيزيرا يهدر انفرادا تاما بالشناوي الذي تصدى ببراعة.

ق 65: تسديدة من الشيبي عن طريق ركلة حرة مباشرة تصدى لها صبحي.

ق 60: جووول حسام عبد المجيد من ركلة جزاء.

ق 59: الحكم يقرر احتساب ركلة جزاء للزمالك.

ق 56: ناصر منسي يستغل خطأ أحمد سامي بالتمرير الخاطئ للشناوي ليلحق بها منسي قبل الشناوي، ليضطر الحكم للعودة للفيديو.

ق 52: فتوح يهدر فرصة خطيرة بعد تسديدة تصدى لها الشناوي.

ق 46: بطاقة صفراء لفتوح.

ق 45: دخول شيكو بانزا وخروج محمد السيد.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 42: ناصر منسي يهدر فرصة هدف محقق.

ق 24: بطاقة صفراء أولى لأحمد سامي بعد تدخل على بيزيرا.

ق 17: بيزيرا يهدر انفرادا تاما بعد تسديدة ضعيفة.

ق 10: قطة يسدد كرة بعيدة عن المرمى قليلا.

ق 4: وليد الكرتي يسدد كرة خطيرة تصدى لها محمد صبحي.

ق 3: تسديدة خطيرة من زلاكة تذهب أعلى المرمى قليلا.

ق 2: تسديدة في القائم من محمد شحاتة.

انطلاق المباراة

الزمالك بيراميدز الدوري المصري
نرشح لكم
نجاح 100%.. حسام عبد المجيد يتقدم لـ الزمالك ويهز شباك بيراميدز مباشر الدوري - إنبي (2)-(2) المصري.. الثالث يضيع تشكيل بيراميدز – ماييلي يقود الهجوم أمام الزمالك.. وناصر وحمدان على الدكة تشكيل الزمالك - عودة صبحي لحراسة المرمى.. وفتوح وبنتايك أساسيان أمام بيراميدز تشكيل المصري - صلاح محسن والزمراوي يقودان الهجوم ضد إنبي اتحاد الكرة يعلن عقوبات مباراة الأهلي ضد زد مواليد 2009 منافس الأهلي - الترجي يضرب الأولمبي الباجي بثلاثية أجندة بيراميدز في مارس - 6 مباريات في 3 مسابقات مختلفة قبل التوقف الدولي
أخر الأخبار
نجاح 100%.. حسام عبد المجيد يتقدم لـ الزمالك ويهز شباك بيراميدز 3 دقيقة | الدوري المصري
جيمس: الخسارة من أرسنال محبطة 21 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تيمبر: الفوز على تشيلسي لم يكن سهلا 25 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الدربي رقم 110.. إشبيلية يعود من بعيد ويتعادل مع ريال بيتيس 42 دقيقة | الدوري الإسباني
كرة طائرة – الإعلان عن مواعيد الدور النهائي من المصري للرجال 58 دقيقة | كرة طائرة
أرتيتا: الدفاع أمام ركلات تشيلسي الثابتة مثل الكابوس ساعة | الدوري الإنجليزي
روسينيور: نتعرض لنفس القصة في آخر 3 مباريات ساعة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري - إنبي (2)-(2) المصري.. الثالث يضيع ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نادر شوقي: هذا أول رد لوالد زيزو على عرض الأهلي.. والنادي رفض ضمه في البداية 2 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول: كنا على علم بقرار ريبيرو.. وأبلغناه بدفع الشرط الجزائي فقط 3 في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الأهلي أمام زد 4 انتهت الدوري المصري - الأهلي (1)-(1) زد.. تعادل مثير
/articles/524362/مباشر-الدوري-المصري-بيراميدز-0-1-الزمالك-إنقاذ-رائع