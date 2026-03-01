انتهت الدوري المصري - بيراميدز (0)-(1) الزمالك.. الأبيض ينفرد بالصدارة

الأحد، 01 مارس 2026 - 21:24

كتب : FilGoal

ناصر منسي - الزمالك - بيراميدز

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بيراميدز أمام الزمالك في الجولة 20 من الدوري المصري.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة، بالتساوي مع الزمالك وسيراميكا كليوباترا والأهلي.

لمتابعة المباراة من هنا

أخبار متعلقة:
أجندة بيراميدز في مارس - 6 مباريات في 3 مسابقات مختلفة قبل التوقف الدولي أجندة الزمالك في مارس - مواجهة بيراميدز ضمن 5 مباريات قبل التوقف الدولي قائمة بيراميدز - غياب علي جبر أمام الزمالك كما كشف في الجول - محمود ناجي حكما لمباراة بيراميدز ضد الزمالك

----------------------------------------

انتهت

ق 90+5: تدخل قوي من كريم حافظ على بيزيرا وبطاقة صفراء.

ق 86: تسديدة خطيرة من إيفرتون بعيدة عن المرمى قليلا.

ق 85: خروج مصطفى فتحي ودخول مروان حمدي.

ق 81: خروج ناصر منسي ودخول عدي الدباغ.

ق 74: خروج عبد الله السعيد ودخول أحمد ربيع.

ق 73: بيزيرا يسدد كرة قوية تصدى لها الشناوي.

ق 71: ناصر ماهر يسدد كرة ضعيفة بعد تحول سريع للزمالك.

ق 68: دخول ناصر ماهر وإيفرتون بدلا من زلاكة وقطة.

ق 66: بيزيرا يهدر انفرادا تاما بالشناوي الذي تصدى ببراعة.

ق 65: تسديدة من الشيبي عن طريق ركلة حرة مباشرة تصدى لها صبحي.

ق 60: جووول حسام عبد المجيد من ركلة جزاء.

ق 59: الحكم يقرر احتساب ركلة جزاء للزمالك.

ق 56: ناصر منسي يستغل خطأ أحمد سامي بالتمرير الخاطئ للشناوي ليلحق بها منسي قبل الشناوي، ليضطر الحكم للعودة للفيديو.

ق 52: فتوح يهدر فرصة خطيرة بعد تسديدة تصدى لها الشناوي.

ق 46: بطاقة صفراء لفتوح.

ق 45: دخول شيكو بانزا وخروج محمد السيد.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 42: ناصر منسي يهدر فرصة هدف محقق.

ق 24: بطاقة صفراء أولى لأحمد سامي بعد تدخل على بيزيرا.

ق 17: بيزيرا يهدر انفرادا تاما بعد تسديدة ضعيفة.

ق 10: قطة يسدد كرة بعيدة عن المرمى قليلا.

ق 4: وليد الكرتي يسدد كرة خطيرة تصدى لها محمد صبحي.

ق 3: تسديدة خطيرة من زلاكة تذهب أعلى المرمى قليلا.

ق 2: تسديدة في القائم من محمد شحاتة.

انطلاق المباراة

الزمالك بيراميدز الدوري المصري
نرشح لكم
"جريمة مكتملة الأركان".. المصري يحتج على حكم مباراته ضد إنبي بعد الفوز على بيراميدز.. راحة لمدة 24 ساعة للاعبي الزمالك معتمد جمال: أطالب الجماهير بالصبر على بانزا.. ولهذا السبب أشركت صبحي المندوه: نعد الجماهير بمفاجأة هذا الموسم.. وأوجه التحية لـ جون إدوارد الدوري المصري – موعد مباراة حرس الحدود ضد بيراميدز بـ 9 لاعبين.. المصري يخسر من إنبي ويفقد فرصة الاقتراب من المربع الذهبي نفس النتيجة تتكرر.. بتروجت يخطف نقطة من مودرن سبورت في +96 الدوري المصري – موعد مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري
أخر الأخبار
"جريمة مكتملة الأركان".. المصري يحتج على حكم مباراته ضد إنبي 7 دقيقة | الدوري المصري
إبراهيم حسن يوضح لـ في الجول حقيقة إلغاء معسكر منتخب مصر في قطر 20 دقيقة | منتخب مصر
كرة سلة – منتخب مصر يحقق أول فوز في تصفيات كأس العالم أمام أوغندا 28 دقيقة | كرة سلة
بعد الفوز على بيراميدز.. راحة لمدة 24 ساعة للاعبي الزمالك 31 دقيقة | الدوري المصري
معتمد جمال: أطالب الجماهير بالصبر على بانزا.. ولهذا السبب أشركت صبحي 38 دقيقة | الدوري المصري
المندوه: نعد الجماهير بمفاجأة هذا الموسم.. وأوجه التحية لـ جون إدوارد 40 دقيقة | الدوري المصري
مباراة الـ 6 أهداف.. جاتي ينقذ يوفنتوس من الهزيمة ضد روما في الوقت القاتل 42 دقيقة | الكرة الأوروبية
الدوري المصري – موعد مباراة حرس الحدود ضد بيراميدز ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول: كنا على علم بقرار ريبيرو.. وأبلغناه بدفع الشرط الجزائي فقط 2 في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الأهلي أمام زد 3 انتهت الدوري المصري - الأهلي (1)-(1) زد.. تعادل مثير 4 مهاجم الأهلي السابق.. لاعب مصري يقود فريقه التشيكي إلى دور الـ16 في دوري المؤتمر
/articles/524362/انتهت-الدوري-المصري-بيراميدز-0-1-الزمالك-الأبيض-ينفرد-بالصدارة