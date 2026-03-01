انتهت الدوري المصري - بيراميدز (0)-(1) الزمالك.. الأبيض ينفرد بالصدارة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بيراميدز أمام الزمالك في الجولة 20 من الدوري المصري.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة، بالتساوي مع الزمالك وسيراميكا كليوباترا والأهلي.

لمتابعة المباراة من هنا

----------------------------------------

انتهت

ق 90+5: تدخل قوي من كريم حافظ على بيزيرا وبطاقة صفراء.

ق 86: تسديدة خطيرة من إيفرتون بعيدة عن المرمى قليلا.

ق 85: خروج مصطفى فتحي ودخول مروان حمدي.

ق 81: خروج ناصر منسي ودخول عدي الدباغ.

ق 74: خروج عبد الله السعيد ودخول أحمد ربيع.

ق 73: بيزيرا يسدد كرة قوية تصدى لها الشناوي.

ق 71: ناصر ماهر يسدد كرة ضعيفة بعد تحول سريع للزمالك.

ق 68: دخول ناصر ماهر وإيفرتون بدلا من زلاكة وقطة.

ق 66: بيزيرا يهدر انفرادا تاما بالشناوي الذي تصدى ببراعة.

ق 65: تسديدة من الشيبي عن طريق ركلة حرة مباشرة تصدى لها صبحي.

ق 60: جووول حسام عبد المجيد من ركلة جزاء.

ق 59: الحكم يقرر احتساب ركلة جزاء للزمالك.

ق 56: ناصر منسي يستغل خطأ أحمد سامي بالتمرير الخاطئ للشناوي ليلحق بها منسي قبل الشناوي، ليضطر الحكم للعودة للفيديو.

ق 52: فتوح يهدر فرصة خطيرة بعد تسديدة تصدى لها الشناوي.

ق 46: بطاقة صفراء لفتوح.

ق 45: دخول شيكو بانزا وخروج محمد السيد.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 42: ناصر منسي يهدر فرصة هدف محقق.

ق 24: بطاقة صفراء أولى لأحمد سامي بعد تدخل على بيزيرا.

ق 17: بيزيرا يهدر انفرادا تاما بعد تسديدة ضعيفة.

ق 10: قطة يسدد كرة بعيدة عن المرمى قليلا.

ق 4: وليد الكرتي يسدد كرة خطيرة تصدى لها محمد صبحي.

ق 3: تسديدة خطيرة من زلاكة تذهب أعلى المرمى قليلا.

ق 2: تسديدة في القائم من محمد شحاتة.

انطلاق المباراة