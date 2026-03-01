النصر يترقب نتيجة فحوصات كريستيانو رونالدو

يخضع البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر يوم الاثنين لفحص عبر الأشعة لدى أحد المراكز الطبية المختصة لمعرفة مدى قوة إصابته، وفقا لجريدة الرياضية السعودية.

وأصيب النجم البرتغالي خلال مواجهة فريقه أمام الفيحاء التي شارك فيها حتى الدقيقة 81 يوم السبت.

وأشار التقرير إلى أن الفحص المبدئي الذي خضع له رونالدو في مقر سكن الفريق في مدينة المجمعة، بيَّن معاناته من آلام في العضلة الخلفية.

لكن الكشف سيحدد مدى نوعية الإصابة وفترة الغياب.

ولعب رونالدو 26 مباراة مع النصر هذا الموسم بمختلف المسابقات، وسجل 22 هدفًا وصنع 4 أهداف.

من جهة أخرى، منح البرتغالي جورجي جيسوس مدرب النصر، لاعبي فريقه إجازة لمدة يوم واحد بعد العودة من المجمعة، بسبب قرار الاتحاد الآسيوي بتأجيل مواجهات ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2.

إذ كان من المقرر أن يواجه النصر نظيره الوصل الإماراتي يوم الأربعاء لكن المباراة تأجلت بسبب الظروف الراهنة في منطقة الشرق الأوسط.

وسيجتمع الاتحاد السعودي لكرة القدم مع ممثلي أندية الهلال والنصر واتحاد جدة وأهلي جدة بالتنسيق مع رابطة الدوري السعودي للمحترفين، لمناقشة مستجدات قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم (التفاصيل).

ومن المقرر أن يستضيف النصر منافسه نيوم يوم السبت المقبل ضمن الجولة 25 من الدوري السعودي.