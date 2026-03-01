النصر يترقب نتيجة فحوصات كريستيانو رونالدو

الأحد، 01 مارس 2026 - 20:44

كتب : FilGoal

رونالدو - النصر السعودي

يخضع البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر يوم الاثنين لفحص عبر الأشعة لدى أحد المراكز الطبية المختصة لمعرفة مدى قوة إصابته، وفقا لجريدة الرياضية السعودية.

وأصيب النجم البرتغالي خلال مواجهة فريقه أمام الفيحاء التي شارك فيها حتى الدقيقة 81 يوم السبت.

وأشار التقرير إلى أن الفحص المبدئي الذي خضع له رونالدو في مقر سكن الفريق في مدينة المجمعة، بيَّن معاناته من آلام في العضلة الخلفية.

أخبار متعلقة:
أجندة بيراميدز في مارس - 6 مباريات في 3 مسابقات مختلفة قبل التوقف الدولي الاتحاد السعودي يجتمع مع الهلال والنصر وأهلي واتحاد جدة لبحث أزمة تأجيل المباريات دوري المحترفين - المدرب الخامس هذا الموسم.. أسوان يعلن تعيين أكرم عبد المجيد منافس الأهلي - الترجي يضرب الأولمبي الباجي بثلاثية

لكن الكشف سيحدد مدى نوعية الإصابة وفترة الغياب.

ولعب رونالدو 26 مباراة مع النصر هذا الموسم بمختلف المسابقات، وسجل 22 هدفًا وصنع 4 أهداف.

من جهة أخرى، منح البرتغالي جورجي جيسوس مدرب النصر، لاعبي فريقه إجازة لمدة يوم واحد بعد العودة من المجمعة، بسبب قرار الاتحاد الآسيوي بتأجيل مواجهات ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2.

إذ كان من المقرر أن يواجه النصر نظيره الوصل الإماراتي يوم الأربعاء لكن المباراة تأجلت بسبب الظروف الراهنة في منطقة الشرق الأوسط.

وسيجتمع الاتحاد السعودي لكرة القدم مع ممثلي أندية الهلال والنصر واتحاد جدة وأهلي جدة بالتنسيق مع رابطة الدوري السعودي للمحترفين، لمناقشة مستجدات قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم (التفاصيل).

ومن المقرر أن يستضيف النصر منافسه نيوم يوم السبت المقبل ضمن الجولة 25 من الدوري السعودي.

كريستيانو رونالدو النصر
نرشح لكم
الاتحاد السعودي يجتمع مع الهلال والنصر وأهلي واتحاد جدة لبحث أزمة تأجيل المباريات جواو فيليكس: التتويج مع النصر بلقب الدوري السعودي أهم من أي ألقاب فردية الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يعلن تأجيل مباريات ثمن نهائي دوري الأبطال بمشاركة وإصابة حجازي.. نيوم يخسر من الخلود بهدفين العاشر تواليا.. النصر يتشبث في صدارة الدوري بالفوز على الفيحاء مواعيد مباريات السب 28 فبراير - الأهلي ضد زد.. وكلاسكير ألمانيا كوكا: أركز على ختام الموسم بأفضل شكل مع الاتفاق كوكا يسجل لأول مرة.. الاتفاق يخسر من الحزم
أخر الأخبار
نجاح 100%.. حسام عبد المجيد يتقدم لـ الزمالك ويهز شباك بيراميدز 21 دقيقة | الدوري المصري
جيمس: الخسارة من أرسنال محبطة 38 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تيمبر: الفوز على تشيلسي لم يكن سهلا 43 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الدربي رقم 110.. إشبيلية يعود من بعيد ويتعادل مع ريال بيتيس ساعة | الدوري الإسباني
كرة طائرة – الإعلان عن مواعيد الدور النهائي من المصري للرجال ساعة | كرة طائرة
أرتيتا: الدفاع أمام ركلات تشيلسي الثابتة مثل الكابوس ساعة | الدوري الإنجليزي
روسينيور: نتعرض لنفس القصة في آخر 3 مباريات ساعة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري - إنبي (2)-(2) المصري.. الثالث يضيع 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نادر شوقي: هذا أول رد لوالد زيزو على عرض الأهلي.. والنادي رفض ضمه في البداية 2 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول: كنا على علم بقرار ريبيرو.. وأبلغناه بدفع الشرط الجزائي فقط 3 في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الأهلي أمام زد 4 انتهت الدوري المصري - الأهلي (1)-(1) زد.. تعادل مثير
/articles/524361/النصر-يترقب-نتيجة-فحوصات-كريستيانو-رونالدو