تشكيل بيراميدز – ماييلي يقود الهجوم أمام الزمالك.. وناصر وحمدان على الدكة

دفع كرونوسلاف يورشيتش المدير الفني لبيراميدز بالمهاجم الكونغولي فيستون ماييلي في تشكيل فريقه الأساسي لمواجهة الزمالك.

ويلعب بيراميدز ضد الزمالك في الجولة 20 من الدوري المصري، في المباراة التي تقام على استاد الدفاع الجوي.

وجاء تشكيل بيراميدز كالآتي:

المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: محمد الشيبي – أحمد سامي – محمود مرعي – كريم حافظ

الوسط: مهند لاشين – وليد الكرتي – محمود "زلاكة"

الهجوم: أحمد عاطف "قطة" – فيستون ماييلي – مصطفى فتحي

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمود جاد – أسامة جلال – حامد حمدان – يوسف "أوباما" – إيفرتون – ناصر ماهر – مصطفى زيكو – عودة الفاخوري – مروان حمدي

ويحتل بيراميدز المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة، بالتساوي مع الزمالك وسيراميكا كليوباترا والأهلي.