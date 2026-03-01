تشكيل الزمالك - عودة صبحي لحراسة المرمى.. وفتوح وبنتايك أساسيان أمام بيراميدز

الأحد، 01 مارس 2026 - 20:40

كتب : إبراهيم رمضان

أحمد فتوح - الزمالك - حرس الحدود

أعلن معتمد جمال المدير الفني للزمالك تشكيل فريقه أمام بيراميدز في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل.

ويلعب الزمالك ضد بيراميدز في الجولة 20 ضمن منافسات الدوري المصري.

وعاد محمد صبحي للمشاركة بشكل أساسي على حساب مهدي سليمان.

ويتواجد أحمد فتوح في التشكيل الأساسي للمرة الأولى منذ عودته من الإصابة.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع : محمود بنتايك – محمد إسماعيل – حسام عبد المجيد – محمد إبراهيم.

خط الوسط : محمد شحاتة – محمد السيد - أحمد فتوح - عبد الله السعيد.

خط الهجوم : ناصر منسي – جوان بيزيرا.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

مهدي سليمان - أحمد خضري - السيد أسامة - أحمد ربيع - أحمد عبد الرحيم "إيشو" - شيكو بانزا - أحمد شريف - سيف الدين الجزيري - عدي الدباغ.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 37 نقطة بفارق الأهداف عن بيراميدز الوصيف.

محمد صبحي الزمالك الدوري المصري بيراميدز
